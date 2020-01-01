WigoSwap (WIGO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WigoSwap (WIGO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WigoSwap (WIGO) teave WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network. Ametlik veebisait: https://wigoswap.io/ Valge raamat: https://docs.wigoswap.io/

WigoSwap (WIGO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WigoSwap (WIGO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 457.01K $ 457.01K $ 457.01K Koguvaru: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B Ringlev varu: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 457.02K $ 457.02K $ 457.02K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0285438 $ 0.0285438 $ 0.0285438 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00025466 $ 0.00025466 $ 0.00025466 Lisateave WigoSwap (WIGO) hinna kohta

WigoSwap (WIGO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WigoSwap (WIGO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WIGO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WIGO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WIGO tokeni tokenoomikat, avastage WIGO tokeni reaalajas hinda!

WIGO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WIGO võiks suunduda? Meie WIGO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

