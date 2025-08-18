Rohkem infot WIGO

WigoSwap logo

WigoSwap hind (WIGO)

Loendis mitteolevad

1 WIGO/USD reaalajas hind:

$0.00025722
-4.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
WigoSwap (WIGO) reaalajas hinnagraafik
WigoSwap (WIGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.0285438
$ 0
+0.72%

-4.14%

-7.28%

-7.28%

WigoSwap (WIGO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WIGO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WIGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0285438 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WIGO muutunud +0.72% viimase tunni jooksul, -4.14% 24 tunni vältel -7.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WigoSwap (WIGO) – turuteave

$ 461.60K
--
$ 461.61K
1.79B
1,794,641,830.118922
WigoSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 461.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WIGO ringlev varu on 1.79B, mille koguvaru on 1794641830.118922. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 461.61K.

WigoSwap (WIGO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WigoSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WigoSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WigoSwap ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WigoSwap ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.14%
30 päeva$ 0-29.85%
60 päeva$ 0+4.31%
90 päeva$ 0--

Mis on WigoSwap (WIGO)

WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WigoSwap (WIGO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

WigoSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on WigoSwap (WIGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WigoSwap (WIGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WigoSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WigoSwap hinna ennustust kohe!

WIGO kohalike valuutade suhtes

WigoSwap (WIGO) tokenoomika

WigoSwap (WIGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WIGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WigoSwap (WIGO) kohta

Kui palju on WigoSwap (WIGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas WIGO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WIGO/USD hind?
Praegune hind WIGO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WigoSwap turukapitalisatsioon?
WIGO turukapitalisatsioon on $ 461.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WIGO ringlev varu?
WIGO ringlev varu on 1.79B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIGO (ATH) hind?
WIGO saavutab ATH hinna summas 0.0285438 USD.
Mis oli kõigi aegade WIGO madalaim (ATL) hind?
WIGO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WIGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WIGO kauplemismaht on -- USD.
Kas WIGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
WIGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WIGO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:37:35 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.