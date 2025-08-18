Mis on WigoSwap (WIGO)

WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network.

Üksuse WigoSwap (WIGO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WigoSwap (WIGO) kohta Kui palju on WigoSwap (WIGO) tänapäeval väärt? Reaalajas WIGO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WIGO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WIGO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on WigoSwap turukapitalisatsioon? WIGO turukapitalisatsioon on $ 461.60K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WIGO ringlev varu? WIGO ringlev varu on 1.79B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIGO (ATH) hind? WIGO saavutab ATH hinna summas 0.0285438 USD . Mis oli kõigi aegade WIGO madalaim (ATL) hind? WIGO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WIGO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WIGO kauplemismaht on -- USD . Kas WIGO sel aastal kõrgemale ka suundub? WIGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WIGO hinna ennustust

