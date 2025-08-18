Mis on Wifejak (WIFE)

$WIFE is a tribute to Wifejak a stereotypical wife, maybe like you(rs)? Memecoin on Solana.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wifejak (WIFE) allikas Ametlik veebisait

Wifejak hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wifejak (WIFE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wifejak (WIFE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wifejak nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wifejak hinna ennustust kohe!

WIFE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Wifejak (WIFE) tokenoomika

Wifejak (WIFE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WIFE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wifejak (WIFE) kohta Kui palju on Wifejak (WIFE) tänapäeval väärt? Reaalajas WIFE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WIFE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WIFE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Wifejak turukapitalisatsioon? WIFE turukapitalisatsioon on $ 741.31K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WIFE ringlev varu? WIFE ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIFE (ATH) hind? WIFE saavutab ATH hinna summas 0.0224714 USD . Mis oli kõigi aegade WIFE madalaim (ATL) hind? WIFE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WIFE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WIFE kauplemismaht on -- USD . Kas WIFE sel aastal kõrgemale ka suundub? WIFE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WIFE hinna ennustust

Wifejak (WIFE) Olulised valdkonna uudised