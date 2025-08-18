Rohkem infot WIFE

Wifejak logo

Wifejak hind (WIFE)

Loendis mitteolevad

1 WIFE/USD reaalajas hind:

$0.00074456
$0.00074456$0.00074456
-8.90%1D
mexc
USD
Wifejak (WIFE) reaalajas hinnagraafik
Wifejak (WIFE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0224714
$ 0.0224714$ 0.0224714

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

-8.94%

-22.09%

-22.09%

Wifejak (WIFE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WIFE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WIFEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0224714 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WIFE muutunud +0.57% viimase tunni jooksul, -8.94% 24 tunni vältel -22.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wifejak (WIFE) – turuteave

$ 741.31K
$ 741.31K$ 741.31K

--
----

$ 741.31K
$ 741.31K$ 741.31K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,485.0
999,999,485.0 999,999,485.0

Wifejak praegune turukapitalisatsioon on $ 741.31K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WIFE ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999485.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 741.31K.

Wifejak (WIFE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wifejak ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wifejak ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wifejak ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wifejak ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.94%
30 päeva$ 0-28.16%
60 päeva$ 0-45.08%
90 päeva$ 0--

Mis on Wifejak (WIFE)

$WIFE is a tribute to Wifejak a stereotypical wife, maybe like you(rs)? Memecoin on Solana.

Üksuse Wifejak (WIFE) allikas

Ametlik veebisait

Wifejak hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wifejak (WIFE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wifejak (WIFE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wifejak nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wifejak hinna ennustust kohe!

WIFE kohalike valuutade suhtes

Wifejak (WIFE) tokenoomika

Wifejak (WIFE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WIFE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wifejak (WIFE) kohta

Kui palju on Wifejak (WIFE) tänapäeval väärt?
Reaalajas WIFE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WIFE/USD hind?
Praegune hind WIFE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wifejak turukapitalisatsioon?
WIFE turukapitalisatsioon on $ 741.31K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WIFE ringlev varu?
WIFE ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIFE (ATH) hind?
WIFE saavutab ATH hinna summas 0.0224714 USD.
Mis oli kõigi aegade WIFE madalaim (ATL) hind?
WIFE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WIFE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WIFE kauplemismaht on -- USD.
Kas WIFE sel aastal kõrgemale ka suundub?
WIFE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WIFE hinna ennustust.
