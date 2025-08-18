Rohkem infot WIFE

Wife Changing Money hind (WIFE)

1 WIFE/USD reaalajas hind:

--
----
-8.60%1D
Wife Changing Money (WIFE) reaalajas hinnagraafik
Wife Changing Money (WIFE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00101979
$ 0.00101979$ 0.00101979

$ 0
$ 0$ 0

+0.46%

-8.62%

-10.84%

-10.84%

Wife Changing Money (WIFE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WIFE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WIFEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00101979 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WIFE muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, -8.62% 24 tunni vältel -10.84% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wife Changing Money (WIFE) – turuteave

$ 54.43K
$ 54.43K$ 54.43K

--
----

$ 54.43K
$ 54.43K$ 54.43K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Wife Changing Money praegune turukapitalisatsioon on $ 54.43K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WIFE ringlev varu on 10.00B, mille koguvaru on 10000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 54.43K.

Wife Changing Money (WIFE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wife Changing Money ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wife Changing Money ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wife Changing Money ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wife Changing Money ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-8.62%
30 päeva$ 0-82.38%
60 päeva$ 0-99.26%
90 päeva$ 0--

Mis on Wife Changing Money (WIFE)

WIFE is the first token launched by HeyAnon on the Arena Social platform, built on the Avalanche network. Rooted in meme culture and DeFAI, WIFE captures the spirit of crypto-native humor and ambition. The motto “Wife Changing Money” plays on the idea that only in crypto can gains be so life-changing, you might just upgrade everything - even your wife. What makes WIFE unique is that it's the first token launched by HeyAnon.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wife Changing Money (WIFE) allikas

Ametlik veebisait

Wife Changing Money hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wife Changing Money (WIFE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wife Changing Money (WIFE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wife Changing Money nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wife Changing Money hinna ennustust kohe!

WIFE kohalike valuutade suhtes

Wife Changing Money (WIFE) tokenoomika

Wife Changing Money (WIFE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WIFE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wife Changing Money (WIFE) kohta

Kui palju on Wife Changing Money (WIFE) tänapäeval väärt?
Reaalajas WIFE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WIFE/USD hind?
Praegune hind WIFE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wife Changing Money turukapitalisatsioon?
WIFE turukapitalisatsioon on $ 54.43K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WIFE ringlev varu?
WIFE ringlev varu on 10.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WIFE (ATH) hind?
WIFE saavutab ATH hinna summas 0.00101979 USD.
Mis oli kõigi aegade WIFE madalaim (ATL) hind?
WIFE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WIFE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WIFE kauplemismaht on -- USD.
Kas WIFE sel aastal kõrgemale ka suundub?
WIFE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WIFE hinna ennustust.
