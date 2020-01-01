WickedBet Casino (WIK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WickedBet Casino (WIK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WickedBet Casino (WIK) teave Welcome to WickedBet! The Hub for crypto gambling and betting. We offer up to $50,000,000 jackpots in real-world lotto bets. We currently hold our own Casino with thousands of games to choose from! Not only that, our Sportsbook and the $WIK Web3 PvP Arena will be shortly integrated onto our bespoke platform. We proudly present a brand-new and unique experience in the GambleFi world with our flagship product - Fully-Insured Lotto Betting on International lotteries and at a considerably lower cost than standard ticket purchasing; through our own $WIK token and other cryptocurrencies. Why $WIK? Holding $WIK: Benefit from the deflationary system that rises with platform usage. Staking $WIK: Benefit from our profit sharing models. Using $WIK: Discounts on our platform.

Early Access to our currently USDT based Casino.

A whole array of benefits in the Web3 PvP Arena.

Higher level access within our affiliate system.

Scaling rewards via our daily log in faucet system. Ametlik veebisait: https://www.wickedbet.com Valge raamat: https://wickedbet-com.gitbook.io/wickedbet-whitepaper/usdwik/tokenomics Ostke WIK kohe!

WickedBet Casino (WIK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WickedBet Casino (WIK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 130.23K Koguvaru: $ 69.45M Ringlev varu: $ 35.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 255.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.211205 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00307217 Praegune hind: $ 0.00367957 Lisateave WickedBet Casino (WIK) hinna kohta

WickedBet Casino (WIK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WickedBet Casino (WIK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WIK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WIK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WIK tokeni tokenoomikat, avastage WIK tokeni reaalajas hinda!

WIK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WIK võiks suunduda? Meie WIK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WIK tokeni hinna ennustust kohe!

