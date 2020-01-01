WibWob (WIBWOB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WibWob (WIBWOB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WibWob (WIBWOB) teave WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world. This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji. WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools. WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website. Ametlik veebisait: https://www.wibwob.ai/

WibWob (WIBWOB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WibWob (WIBWOB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 32.84K $ 32.84K $ 32.84K Koguvaru: $ 982.46M $ 982.46M $ 982.46M Ringlev varu: $ 982.46M $ 982.46M $ 982.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 32.84K $ 32.84K $ 32.84K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01022897 $ 0.01022897 $ 0.01022897 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave WibWob (WIBWOB) hinna kohta

WibWob (WIBWOB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WibWob (WIBWOB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WIBWOB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WIBWOB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WIBWOB tokeni tokenoomikat, avastage WIBWOB tokeni reaalajas hinda!

WIBWOB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WIBWOB võiks suunduda? Meie WIBWOB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

