WibWob hind (WIBWOB)
+0.18%
-10.49%
-5.18%
-5.18%
WibWob (WIBWOB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WIBWOB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WIBWOBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01022897 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on WIBWOB muutunud +0.18% viimase tunni jooksul, -10.49% 24 tunni vältel -5.18% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WibWob praegune turukapitalisatsioon on $ 31.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WIBWOB ringlev varu on 982.46M, mille koguvaru on 982455192.889969. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 31.91K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse WibWob ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WibWob ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WibWob ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WibWob ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-10.49%
|30 päeva
|$ 0
|-49.63%
|60 päeva
|$ 0
|+68.40%
|90 päeva
|$ 0
|--
WibWob explores the near future of human-AI collaboration via a deliberately wonky and lo-fi world. This world is visualised by an ever-expanding stream of digital tapestries, which the WibWob AI has 'drawn' in response to human input, using a combination of ASCII art and emoji. WibWob aims to demystify artificial intelligence by showing people creative possibilities beyond the usual output of mainstream AI tools. WibWob employs a family of bespoke, LLM-agnostic AI agents to execute various tasks: render visual responses to user prompts, distribute the resulting images to various social media channels, and create a hypertext game environment that users can interact with via an HTML5 website.
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 17:40:00
|Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
