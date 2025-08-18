Mis on Whyyoutouzhele (LI)

The Li Coin ($LI), launched as a meme coin on December 19, 2024, marks the starting point of its ecosystem development. The foundation will focus on gradually improving the technical infrastructure, building a decentralized governance framework, and advancing the causes of press freedom and human rights protection through a DAO model centered around the issuance of $LI.Objective: To enhance the technical infrastructure surrounding the issued $LI, define the foundation’s mission and governance framework, and establish a solid foundation for future development. Key Tasks 1. Define the Foundation’s Mission and Vision • Publish a vision document for the foundation (Litepaper or Whitepaper 2.0) that outlines the use cases, governance model, and long-term plans for $LI. • Clarify the foundation’s core objectives: promoting press freedom, protecting human rights, and advancing decentralized governance. 2. Design a DAO Governance Framework • Draft DAO governance rules, including proposal processes, voting mechanisms, and fund allocation methods. • Ensure token holders’ governance rights, such as the right to propose, vote, and oversee fund allocation. 3. Improve the Operation Model of Li’s Twitter Account to Achieve Decentralization and Immutability Goals: • Build an independent account site based on decentralized social protocols to ensure that information cannot be deleted or censored. • Encourage more funded creators to adopt similar protocols, enhancing account security and independence. • Use decentralized protocols to upload news, human rights events, and articles, ensuring that the information cannot be deleted or censored. Implementation Steps: • Select suitable decentralized social protocols (e.g., Nostr, Lens Protocol, or Bluesky). • Establish an independent site to host Li’s content and integrate it with the chosen social protocols. • Promote use cases of decentralized social protocols to attract more creators to join. • Provide technical support to help creators migrate their content to decentralized networks.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Whyyoutouzhele hinna ennustus (USD)

Kui palju on Whyyoutouzhele (LI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Whyyoutouzhele (LI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Whyyoutouzhele nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Whyyoutouzhele hinna ennustust kohe!

LI kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Whyyoutouzhele (LI) tokenoomika

Whyyoutouzhele (LI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Whyyoutouzhele (LI) kohta Kui palju on Whyyoutouzhele (LI) tänapäeval väärt? Reaalajas LI hind USD on 0.00129495 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LI/USD hind? $ 0.00129495 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Whyyoutouzhele turukapitalisatsioon? LI turukapitalisatsioon on $ 1.30M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LI ringlev varu? LI ringlev varu on 999.93M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LI (ATH) hind? LI saavutab ATH hinna summas 0.0054183 USD . Mis oli kõigi aegade LI madalaim (ATL) hind? LI nägi ATL hinda summas 0.00103515 USD . Milline on LI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LI kauplemismaht on -- USD . Kas LI sel aastal kõrgemale ka suundub? LI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LI hinna ennustust

Whyyoutouzhele (LI) Olulised valdkonna uudised