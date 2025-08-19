Rohkem infot XWC

XWC Hinnainfo

XWC Ametlik veebisait

XWC Tokenoomika

XWC Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Whitecoin logo

Whitecoin hind (XWC)

Loendis mitteolevad

1 XWC/USD reaalajas hind:

$0.01031538
$0.01031538$0.01031538
+3.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Whitecoin (XWC) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:45:44 (UTC+8)

Whitecoin (XWC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00994432
$ 0.00994432$ 0.00994432
24 h madal
$ 0.01044529
$ 0.01044529$ 0.01044529
24 h kõrge

$ 0.00994432
$ 0.00994432$ 0.00994432

$ 0.01044529
$ 0.01044529$ 0.01044529

$ 2.62
$ 2.62$ 2.62

$ 0
$ 0$ 0

-0.28%

+3.63%

+2.65%

+2.65%

Whitecoin (XWC) reaalajas hind on $0.01031538. Viimase 24 tunni jooksul XWC kaubeldud madalaim $ 0.00994432 ja kõrgeim $ 0.01044529 näitab aktiivset turu volatiivsust. XWCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.62 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on XWC muutunud -0.28% viimase tunni jooksul, +3.63% 24 tunni vältel +2.65% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Whitecoin (XWC) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 9.28M
$ 9.28M$ 9.28M

0.00
0.00 0.00

899,197,660.0
899,197,660.0 899,197,660.0

Whitecoin praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. XWC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 899197660.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 9.28M.

Whitecoin (XWC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Whitecoin ja USD hinnamuutus $ +0.00036115.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Whitecoin ja USD hinnamuutus $ -0.0000273625.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Whitecoin ja USD hinnamuutus $ +0.0005308892.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Whitecoin ja USD hinnamuutus $ +0.000073136082934518.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00036115+3.63%
30 päeva$ -0.0000273625-0.26%
60 päeva$ +0.0005308892+5.15%
90 päeva$ +0.000073136082934518+0.71%

Mis on Whitecoin (XWC)

Whitecoin is a public blockchain that realizes interconnection of value between blockchains through Multi Tunnel Blockchain Communication Protocal (MTBCP). As an important part of the Whitecoin ECO, we have constructed a cross-chain blockchain ecological complex through Random Proof of Stake（RPOS）Consensus, Whitecoin Axis, Whitecoin wallet, decentralized mining pool, and smart contract platform.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Whitecoin (XWC) allikas

Ametlik veebisait

Whitecoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Whitecoin (XWC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Whitecoin (XWC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Whitecoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Whitecoin hinna ennustust kohe!

XWC kohalike valuutade suhtes

Whitecoin (XWC) tokenoomika

Whitecoin (XWC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet XWC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Whitecoin (XWC) kohta

Kui palju on Whitecoin (XWC) tänapäeval väärt?
Reaalajas XWC hind USD on 0.01031538 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune XWC/USD hind?
Praegune hind XWC/USD on $ 0.01031538. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Whitecoin turukapitalisatsioon?
XWC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on XWC ringlev varu?
XWC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim XWC (ATH) hind?
XWC saavutab ATH hinna summas 2.62 USD.
Mis oli kõigi aegade XWC madalaim (ATL) hind?
XWC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on XWC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine XWC kauplemismaht on -- USD.
Kas XWC sel aastal kõrgemale ka suundub?
XWC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake XWC hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:45:44 (UTC+8)

Whitecoin (XWC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.