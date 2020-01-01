White Monster (WMSTER) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi White Monster (WMSTER) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

White Monster (WMSTER) teave White Monster is the first energy drink meme coin on the Base chain inspired by the global cult of Monster Energy Ultra White, a zero-sugar favorite among gym bros and gamers. It's an onchain caffeine cult that represents the grind mentality and the collective drive to stay sharp and keep pushing forward. It’s more than just a token, it’s a lifestyle that encourages growth, strength, and excellence. Join us in redefining the future, one sip at a time. Ametlik veebisait: https://whitemonsterbase.com/ Ostke WMSTER kohe!

White Monster (WMSTER) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage White Monster (WMSTER) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 64.39K $ 64.39K $ 64.39K Koguvaru: $ 799.98B $ 799.98B $ 799.98B Ringlev varu: $ 799.98B $ 799.98B $ 799.98B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 64.39K $ 64.39K $ 64.39K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00000136 $ 0.00000136 $ 0.00000136 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave White Monster (WMSTER) hinna kohta

White Monster (WMSTER) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud White Monster (WMSTER) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WMSTER tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WMSTER tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WMSTER tokeni tokenoomikat, avastage WMSTER tokeni reaalajas hinda!

WMSTER – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WMSTER võiks suunduda? Meie WMSTER hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WMSTER tokeni hinna ennustust kohe!

