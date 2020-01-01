White Coffee Cat (WCC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi White Coffee Cat (WCC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

White Coffee Cat (WCC) teave Mr. White Coffee Cat is the best friend of Shark Cat. Best friends stick together. Meow. Ametlik veebisait: https://whitecoffeecat.lol/ Ostke WCC kohe!

White Coffee Cat (WCC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage White Coffee Cat (WCC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.50K $ 28.50K $ 28.50K Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.50K $ 28.50K $ 28.50K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00769675 $ 0.00769675 $ 0.00769675 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave White Coffee Cat (WCC) hinna kohta

White Coffee Cat (WCC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud White Coffee Cat (WCC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WCC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WCC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WCC tokeni tokenoomikat, avastage WCC tokeni reaalajas hinda!

