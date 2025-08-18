Rohkem infot $DCAY

Whispers Of Decay logo

Whispers Of Decay hind ($DCAY)

1 $DCAY/USD reaalajas hind:

$0.000994
$0.000994
-9.80%1D
USD
Whispers Of Decay ($DCAY) reaalajas hinnagraafik
Whispers Of Decay ($DCAY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
$ 0.0011034
$ 0.0011034
24 h kõrge

$ 0.0011034
$ 0.0011034

$ 0.01317514
$ 0.01317514

-0.76%

-9.85%

-14.08%

-14.08%

Whispers Of Decay ($DCAY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $DCAY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0.0011034 näitab aktiivset turu volatiivsust. $DCAYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01317514 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $DCAY muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -9.85% 24 tunni vältel -14.08% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Whispers Of Decay ($DCAY) – turuteave

$ 56.45K
$ 56.45K

--
----

$ 75.44K
$ 75.44K

56.87M
56.87M

76,000,000.0
76,000,000.0

Whispers Of Decay praegune turukapitalisatsioon on $ 56.45K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $DCAY ringlev varu on 56.87M, mille koguvaru on 76000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 75.44K.

Whispers Of Decay ($DCAY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Whispers Of Decay ja USD hinnamuutus $ -0.000108722934601267.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Whispers Of Decay ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Whispers Of Decay ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Whispers Of Decay ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000108722934601267-9.85%
30 päeva$ 0-37.81%
60 päeva$ 0-32.54%
90 päeva$ 0--

Mis on Whispers Of Decay ($DCAY)

Whispers of Decay, a play-to-earn crypto game that combines psycological horror theme gameplay with blockchain rewards. Earn $DCAY as you battle enemies, explore diverse maps, and uncover captivating quests. Experience the thrill of endless adventures, metaverse exploration, and epic narratives. A psychological action-adventure game where magic and technology collide in an epic struggle for survival. Explore vast, diverse environments filled with hidden mysteries, powerful enemies, and ancient secrets.

Üksuse Whispers Of Decay ($DCAY) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Whispers Of Decay hinna ennustus (USD)

Kui palju on Whispers Of Decay ($DCAY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Whispers Of Decay ($DCAY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Whispers Of Decay nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Whispers Of Decay hinna ennustust kohe!

$DCAY kohalike valuutade suhtes

Whispers Of Decay ($DCAY) tokenoomika

Whispers Of Decay ($DCAY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $DCAY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Whispers Of Decay ($DCAY) kohta

Kui palju on Whispers Of Decay ($DCAY) tänapäeval väärt?
Reaalajas $DCAY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $DCAY/USD hind?
Praegune hind $DCAY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Whispers Of Decay turukapitalisatsioon?
$DCAY turukapitalisatsioon on $ 56.45K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $DCAY ringlev varu?
$DCAY ringlev varu on 56.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $DCAY (ATH) hind?
$DCAY saavutab ATH hinna summas 0.01317514 USD.
Mis oli kõigi aegade $DCAY madalaim (ATL) hind?
$DCAY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $DCAY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $DCAY kauplemismaht on -- USD.
Kas $DCAY sel aastal kõrgemale ka suundub?
$DCAY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $DCAY hinna ennustust.
