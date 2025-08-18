Rohkem infot WHISP

WHISP Hinnainfo

WHISP Valge raamat

WHISP Ametlik veebisait

WHISP Tokenoomika

WHISP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

WHISP logo

WHISP hind (WHISP)

Loendis mitteolevad

1 WHISP/USD reaalajas hind:

$0.00014661
$0.00014661$0.00014661
-7.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
WHISP (WHISP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:28:05 (UTC+8)

WHISP (WHISP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03690163
$ 0.03690163$ 0.03690163

$ 0
$ 0$ 0

-0.14%

-7.85%

-18.98%

-18.98%

WHISP (WHISP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WHISP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WHISPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03690163 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WHISP muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -7.85% 24 tunni vältel -18.98% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WHISP (WHISP) – turuteave

$ 146.57K
$ 146.57K$ 146.57K

--
----

$ 146.57K
$ 146.57K$ 146.57K

999.71M
999.71M 999.71M

999,705,760.161374
999,705,760.161374 999,705,760.161374

WHISP praegune turukapitalisatsioon on $ 146.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WHISP ringlev varu on 999.71M, mille koguvaru on 999705760.161374. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 146.57K.

WHISP (WHISP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WHISP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WHISP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WHISP ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WHISP ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-7.85%
30 päeva$ 0-58.54%
60 päeva$ 0-75.87%
90 päeva$ 0--

Mis on WHISP (WHISP)

Web3 agents orchestration protocol that selects the most suitable agent for any given task and dynamically picks the best option from multiple agents in real-time, ensuring seamless and efficient execution of crypto operations. We see AI agents as the future of web3. Whispers is an open protocol that lets developers build, orchestrate, and embed AI agents making blockchain accessible for everyone.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WHISP (WHISP) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

WHISP hinna ennustus (USD)

Kui palju on WHISP (WHISP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WHISP (WHISP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WHISP nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WHISP hinna ennustust kohe!

WHISP kohalike valuutade suhtes

WHISP (WHISP) tokenoomika

WHISP (WHISP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHISP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WHISP (WHISP) kohta

Kui palju on WHISP (WHISP) tänapäeval väärt?
Reaalajas WHISP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WHISP/USD hind?
Praegune hind WHISP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WHISP turukapitalisatsioon?
WHISP turukapitalisatsioon on $ 146.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WHISP ringlev varu?
WHISP ringlev varu on 999.71M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WHISP (ATH) hind?
WHISP saavutab ATH hinna summas 0.03690163 USD.
Mis oli kõigi aegade WHISP madalaim (ATL) hind?
WHISP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WHISP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WHISP kauplemismaht on -- USD.
Kas WHISP sel aastal kõrgemale ka suundub?
WHISP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WHISP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:28:05 (UTC+8)

WHISP (WHISP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.