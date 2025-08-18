Mis on Whine Coin (WHINE)

Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding

Üksuse Whine Coin (WHINE) allikas Ametlik veebisait

Whine Coin (WHINE) tokenoomika

Whine Coin (WHINE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHINE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Whine Coin (WHINE) kohta Kui palju on Whine Coin (WHINE) tänapäeval väärt? Reaalajas WHINE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WHINE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WHINE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Whine Coin turukapitalisatsioon? WHINE turukapitalisatsioon on $ 918.46K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WHINE ringlev varu? WHINE ringlev varu on 90.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WHINE (ATH) hind? WHINE saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade WHINE madalaim (ATL) hind? WHINE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WHINE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WHINE kauplemismaht on -- USD . Kas WHINE sel aastal kõrgemale ka suundub? WHINE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WHINE hinna ennustust

Whine Coin (WHINE) Olulised valdkonna uudised