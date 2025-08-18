Whine Coin hind (WHINE)
--
--
+3.38%
+3.38%
Whine Coin (WHINE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WHINE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WHINEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on WHINE muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Whine Coin praegune turukapitalisatsioon on $ 918.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WHINE ringlev varu on 90.00B, mille koguvaru on 89999752352.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 918.46K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Whine Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Whine Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Whine Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Whine Coin ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ 0
|+38.39%
|60 päeva
|$ 0
|+22.96%
|90 päeva
|$ 0
|--
Whinecoin is an experimental memecoin by the Sommelier Finance team. Funds in the dev wallet are reserved for airdrops and liquidity for Solana and Cosmos pools. There is no team allocation. Memecoins are digital assets created primarily for entertainment and social engagement. They are not designed to have inherent value, and there should be no expectation of profit or financial return from acquiring or holding
