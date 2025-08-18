Rohkem infot WHEEE

Wheester hind (WHEEE)

Loendis mitteolevad

1 WHEEE/USD reaalajas hind:

--
----
-20.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Wheester (WHEEE) reaalajas hinnagraafik
Wheester (WHEEE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.28%

-20.61%

-26.24%

-26.24%

Wheester (WHEEE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WHEEE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WHEEEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WHEEE muutunud +1.28% viimase tunni jooksul, -20.61% 24 tunni vältel -26.24% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Wheester (WHEEE) – turuteave

$ 105.84K
$ 105.84K$ 105.84K

--
----

$ 105.84K
$ 105.84K$ 105.84K

42.00B
42.00B 42.00B

42,000,000,000.0
42,000,000,000.0 42,000,000,000.0

Wheester praegune turukapitalisatsioon on $ 105.84K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WHEEE ringlev varu on 42.00B, mille koguvaru on 42000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 105.84K.

Wheester (WHEEE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Wheester ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Wheester ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Wheester ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Wheester ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-20.61%
30 päeva$ 0-52.21%
60 päeva$ 0-24.27%
90 päeva$ 0--

Mis on Wheester (WHEEE)

$WHEEE is the culture token of Trippy Hamster, who embraces a chill, colorful, and carefree perspective on life. While everyone else is busy mapping plans, setting deadlines, and stressing about the journey, Trippy Hamster simply vibes—no rush, no set destination. He never chases paths; instead, paths naturally find him. Even as the world accelerates, he stays aligned with the universe’s pace. Trippyyyyyyyyyyyyy. Not-Try Hardy.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Wheester (WHEEE) allikas

Ametlik veebisait

Wheester hinna ennustus (USD)

Kui palju on Wheester (WHEEE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Wheester (WHEEE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Wheester nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Wheester hinna ennustust kohe!

WHEEE kohalike valuutade suhtes

Wheester (WHEEE) tokenoomika

Wheester (WHEEE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHEEE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Wheester (WHEEE) kohta

Kui palju on Wheester (WHEEE) tänapäeval väärt?
Reaalajas WHEEE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WHEEE/USD hind?
Praegune hind WHEEE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Wheester turukapitalisatsioon?
WHEEE turukapitalisatsioon on $ 105.84K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WHEEE ringlev varu?
WHEEE ringlev varu on 42.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WHEEE (ATH) hind?
WHEEE saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade WHEEE madalaim (ATL) hind?
WHEEE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WHEEE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WHEEE kauplemismaht on -- USD.
Kas WHEEE sel aastal kõrgemale ka suundub?
WHEEE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WHEEE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.