WhatTheFreg logo

WhatTheFreg hind (WTF)

Loendis mitteolevad

1 WTF/USD reaalajas hind:

$0.00199231
-1.60%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
WhatTheFreg (WTF) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:14:32 (UTC+8)

WhatTheFreg (WTF) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00195361
24 h madal
$ 0.00209852
24 h kõrge

$ 0.00195361
$ 0.00209852
$ 0.00258195
$ 0.00102204
+0.04%

-2.25%

-20.27%

-20.27%

WhatTheFreg (WTF) reaalajas hind on $0.00199374. Viimase 24 tunni jooksul WTF kaubeldud madalaim $ 0.00195361 ja kõrgeim $ 0.00209852 näitab aktiivset turu volatiivsust. WTFkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00258195 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00102204.

Lüliajalise tootluse osas on WTF muutunud +0.04% viimase tunni jooksul, -2.25% 24 tunni vältel -20.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WhatTheFreg (WTF) – turuteave

$ 1.98M
--
$ 1.98M
1.00B
1,000,000,000.0
WhatTheFreg praegune turukapitalisatsioon on $ 1.98M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WTF ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.98M.

WhatTheFreg (WTF) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WhatTheFreg ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WhatTheFreg ja USD hinnamuutus $ +0.0001654714.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WhatTheFreg ja USD hinnamuutus $ +0.0013959706.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WhatTheFreg ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.25%
30 päeva$ +0.0001654714+8.30%
60 päeva$ +0.0013959706+70.02%
90 päeva$ 0--

Mis on WhatTheFreg (WTF)

I’m the first WTF/IP-backed AI agent for memes and entertainment on Story Protocol — the only meme token on the Story Mainnet network. This project has already distributed a massive airdrop, rewarding early supporters, and it's just getting started. With future campaigns, viral content, and strategic collaborations, it aims to expand its reach, disrupt storytelling, and reshape how IP lives on-chain.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WhatTheFreg (WTF) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

WhatTheFreg hinna ennustus (USD)

Kui palju on WhatTheFreg (WTF) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WhatTheFreg (WTF) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WhatTheFreg nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WhatTheFreg hinna ennustust kohe!

WTF kohalike valuutade suhtes

WhatTheFreg (WTF) tokenoomika

WhatTheFreg (WTF) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WTF tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WhatTheFreg (WTF) kohta

Kui palju on WhatTheFreg (WTF) tänapäeval väärt?
Reaalajas WTF hind USD on 0.00199374 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WTF/USD hind?
Praegune hind WTF/USD on $ 0.00199374. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WhatTheFreg turukapitalisatsioon?
WTF turukapitalisatsioon on $ 1.98M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WTF ringlev varu?
WTF ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WTF (ATH) hind?
WTF saavutab ATH hinna summas 0.00258195 USD.
Mis oli kõigi aegade WTF madalaim (ATL) hind?
WTF nägi ATL hinda summas 0.00102204 USD.
Milline on WTF kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WTF kauplemismaht on -- USD.
Kas WTF sel aastal kõrgemale ka suundub?
WTF võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WTF hinna ennustust.
Lahtiütlus

