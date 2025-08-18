Mis on Whales Market (WHALES)

Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens

Whales Market hinna ennustus (USD)

Kui palju on Whales Market (WHALES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Whales Market (WHALES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Whales Market nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

WHALES kohalike valuutade suhtes

Whales Market (WHALES) tokenoomika

Whales Market (WHALES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHALES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Whales Market (WHALES) kohta Kui palju on Whales Market (WHALES) tänapäeval väärt? Reaalajas WHALES hind USD on 0.072826 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WHALES/USD hind? $ 0.072826 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WHALES/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Whales Market turukapitalisatsioon? WHALES turukapitalisatsioon on $ 1.89M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WHALES ringlev varu? WHALES ringlev varu on 26.03M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WHALES (ATH) hind? WHALES saavutab ATH hinna summas 4.41 USD . Mis oli kõigi aegade WHALES madalaim (ATL) hind? WHALES nägi ATL hinda summas 0.02888233 USD . Milline on WHALES kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WHALES kauplemismaht on -- USD . Kas WHALES sel aastal kõrgemale ka suundub? WHALES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WHALES hinna ennustust

Whales Market (WHALES) Olulised valdkonna uudised