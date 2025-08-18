Rohkem infot WHALES

Whales Market logo

Whales Market hind (WHALES)

1 WHALES/USD reaalajas hind:

$0.072826
$0.072826$0.072826
-5.50%1D
USD
Whales Market (WHALES) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:14:25 (UTC+8)

Whales Market (WHALES) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.072609
$ 0.072609$ 0.072609
24 h madal
$ 0.078731
$ 0.078731$ 0.078731
24 h kõrge

$ 0.072609
$ 0.072609$ 0.072609

$ 0.078731
$ 0.078731$ 0.078731

$ 4.41
$ 4.41$ 4.41

$ 0.02888233
$ 0.02888233$ 0.02888233

-0.13%

-5.59%

-21.86%

-21.86%

Whales Market (WHALES) reaalajas hind on $0.072826. Viimase 24 tunni jooksul WHALES kaubeldud madalaim $ 0.072609 ja kõrgeim $ 0.078731 näitab aktiivset turu volatiivsust. WHALESkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.41 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02888233.

Lüliajalise tootluse osas on WHALES muutunud -0.13% viimase tunni jooksul, -5.59% 24 tunni vältel -21.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Whales Market (WHALES) – turuteave

$ 1.89M
$ 1.89M$ 1.89M

--
----

$ 7.28M
$ 7.28M$ 7.28M

26.03M
26.03M 26.03M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Whales Market praegune turukapitalisatsioon on $ 1.89M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WHALES ringlev varu on 26.03M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.28M.

Whales Market (WHALES) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Whales Market ja USD hinnamuutus $ -0.00431338928820531.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Whales Market ja USD hinnamuutus $ -0.0035996872.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Whales Market ja USD hinnamuutus $ +0.0540701953.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Whales Market ja USD hinnamuutus $ +0.034446082533225555.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00431338928820531-5.59%
30 päeva$ -0.0035996872-4.94%
60 päeva$ +0.0540701953+74.25%
90 päeva$ +0.034446082533225555+89.75%

Mis on Whales Market (WHALES)

Decentralized OTC DEX on Solana. Trade Airdrop allocations | Points | Tokens

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Whales Market (WHALES) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Whales Market hinna ennustus (USD)

Kui palju on Whales Market (WHALES) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Whales Market (WHALES) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Whales Market nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Whales Market hinna ennustust kohe!

WHALES kohalike valuutade suhtes

Whales Market (WHALES) tokenoomika

Whales Market (WHALES) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHALES tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Whales Market (WHALES) kohta

Kui palju on Whales Market (WHALES) tänapäeval väärt?
Reaalajas WHALES hind USD on 0.072826 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WHALES/USD hind?
Praegune hind WHALES/USD on $ 0.072826. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Whales Market turukapitalisatsioon?
WHALES turukapitalisatsioon on $ 1.89M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WHALES ringlev varu?
WHALES ringlev varu on 26.03M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WHALES (ATH) hind?
WHALES saavutab ATH hinna summas 4.41 USD.
Mis oli kõigi aegade WHALES madalaim (ATL) hind?
WHALES nägi ATL hinda summas 0.02888233 USD.
Milline on WHALES kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WHALES kauplemismaht on -- USD.
Kas WHALES sel aastal kõrgemale ka suundub?
WHALES võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WHALES hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:14:25 (UTC+8)

Whales Market (WHALES) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.