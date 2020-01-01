Whale Ecosystem (WHALE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Whale Ecosystem (WHALE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic Ametlik veebisait: https://sonicwhale.ai

Whale Ecosystem (WHALE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Whale Ecosystem (WHALE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 375.69K $ 375.69K $ 375.69K Koguvaru: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ringlev varu: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 375.69K $ 375.69K $ 375.69K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.245688 $ 0.245688 $ 0.245688 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01153005 $ 0.01153005 $ 0.01153005 Praegune hind: $ 0.01804802 $ 0.01804802 $ 0.01804802 Lisateave Whale Ecosystem (WHALE) hinna kohta

Whale Ecosystem (WHALE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Whale Ecosystem (WHALE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WHALE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WHALE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WHALE tokeni tokenoomikat, avastage WHALE tokeni reaalajas hinda!

WHALE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WHALE võiks suunduda? Meie WHALE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WHALE tokeni hinna ennustust kohe!

