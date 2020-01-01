Whale Ecosystem (WHALE) tokenoomika
Whale Ecosystem (WHALE) teave
The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week
Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website)
We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic
Whale Ecosystem (WHALE) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Whale Ecosystem (WHALE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Whale Ecosystem (WHALE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Whale Ecosystem (WHALE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate WHALE tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
WHALE tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate WHALE tokeni tokenoomikat, avastage WHALE tokeni reaalajas hinda!
WHALE – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu WHALE võiks suunduda? Meie WHALE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.