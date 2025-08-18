Rohkem infot WHALE

Whale Ecosystem hind (WHALE)

1 WHALE/USD reaalajas hind:

$0.01754231
+24.20%1D
Whale Ecosystem (WHALE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:27:50 (UTC+8)

Whale Ecosystem (WHALE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01400211
24 h madal
$ 0.01943635
24 h kõrge

$ 0.01400211
$ 0.01943635
$ 0.245688
$ 0.01153005
-1.95%

+25.35%

+21.88%

+21.88%

Whale Ecosystem (WHALE) reaalajas hind on $0.01755178. Viimase 24 tunni jooksul WHALE kaubeldud madalaim $ 0.01400211 ja kõrgeim $ 0.01943635 näitab aktiivset turu volatiivsust. WHALEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.245688 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01153005.

Lüliajalise tootluse osas on WHALE muutunud -1.95% viimase tunni jooksul, +25.35% 24 tunni vältel +21.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Whale Ecosystem (WHALE) – turuteave

$ 367.22K
--
$ 367.22K
21.00M
21,000,000.0
Whale Ecosystem praegune turukapitalisatsioon on $ 367.22K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WHALE ringlev varu on 21.00M, mille koguvaru on 21000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 367.22K.

Whale Ecosystem (WHALE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Whale Ecosystem ja USD hinnamuutus $ +0.00354967.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Whale Ecosystem ja USD hinnamuutus $ -0.0062604987.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Whale Ecosystem ja USD hinnamuutus $ -0.0024319535.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Whale Ecosystem ja USD hinnamuutus $ -0.03740044357971529.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00354967+25.35%
30 päeva$ -0.0062604987-35.66%
60 päeva$ -0.0024319535-13.85%
90 päeva$ -0.03740044357971529-68.05%

Mis on Whale Ecosystem (WHALE)

The Whale Ecosystem is driven by community needs. Our coded AI agent is integrated into all aspects of our Ecosystem and we are improving its capabilities week by week Whale's initially took on the task of making the tax token system, workable, sustainable and acceptable to the community, given the previous tax tokens of the past, that was not a small task in itself. Our sales tax is paid into a tax wallet, and the contents of that wallet are re-distributed weekly to our token and NFT holders (% breakdown available on X and website) We have a working useable AI agent, which has been built on Fantom and Migrated and improved drastically on Sonic

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Whale Ecosystem (WHALE) allikas

Ametlik veebisait

Whale Ecosystem hinna ennustus (USD)

Kui palju on Whale Ecosystem (WHALE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Whale Ecosystem (WHALE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Whale Ecosystem nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Whale Ecosystem hinna ennustust kohe!

WHALE kohalike valuutade suhtes

Whale Ecosystem (WHALE) tokenoomika

Whale Ecosystem (WHALE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WHALE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Whale Ecosystem (WHALE) kohta

Kui palju on Whale Ecosystem (WHALE) tänapäeval väärt?
Reaalajas WHALE hind USD on 0.01755178 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WHALE/USD hind?
Praegune hind WHALE/USD on $ 0.01755178. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Whale Ecosystem turukapitalisatsioon?
WHALE turukapitalisatsioon on $ 367.22K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WHALE ringlev varu?
WHALE ringlev varu on 21.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WHALE (ATH) hind?
WHALE saavutab ATH hinna summas 0.245688 USD.
Mis oli kõigi aegade WHALE madalaim (ATL) hind?
WHALE nägi ATL hinda summas 0.01153005 USD.
Milline on WHALE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WHALE kauplemismaht on -- USD.
Kas WHALE sel aastal kõrgemale ka suundub?
WHALE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WHALE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:27:50 (UTC+8)

Whale Ecosystem (WHALE) Olulised valdkonna uudised

