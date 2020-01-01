WHACKT (WHACKT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WHACKT (WHACKT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WHACKT (WHACKT) teave Ametlik veebisait: https://pump.fun/coin/8orBFNRX93KofqMdopeftzwP4NKxiXLbcH6pryrNpump Ostke WHACKT kohe!

WHACKT (WHACKT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WHACKT (WHACKT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.21K $ 7.21K $ 7.21K Koguvaru: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M Ringlev varu: $ 999.86M $ 999.86M $ 999.86M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.21K $ 7.21K $ 7.21K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00272513 $ 0.00272513 $ 0.00272513 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000684 $ 0.00000684 $ 0.00000684 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave WHACKT (WHACKT) hinna kohta

WHACKT (WHACKT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WHACKT (WHACKT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WHACKT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WHACKT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WHACKT tokeni tokenoomikat, avastage WHACKT tokeni reaalajas hinda!

WHACKT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WHACKT võiks suunduda? Meie WHACKT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WHACKT tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!