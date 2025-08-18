Mis on WET (WET)

WET is a meme token native to Hyperliquid’s EVM layer. It was created as a summer-themed, community-focused drop to bring fun liquidity activity to the Hyper ecosystem. The project’s purpose is to drive engagement across HL-native communities and experiment with playful token mechanics. By launching directly on-chain and distributing widely, WET aims to support organic discovery and grassroots participation in Hyperliquid’s growing onchain culture.

Üksuse WET (WET) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

WET (WET) tokenoomika

WET (WET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WET (WET) kohta Kui palju on WET (WET) tänapäeval väärt? Reaalajas WET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WET/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on WET turukapitalisatsioon? WET turukapitalisatsioon on $ 14.87K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WET ringlev varu? WET ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WET (ATH) hind? WET saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade WET madalaim (ATL) hind? WET nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WET kauplemismaht on -- USD . Kas WET sel aastal kõrgemale ka suundub? WET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WET hinna ennustust

