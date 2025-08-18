Rohkem infot WET

Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:58:53 (UTC+8)

WET (WET) hinna teave (USD)

WET (WET) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WET kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WETkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WET muutunud -- viimase tunni jooksul, -6.97% 24 tunni vältel -0.38% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WET (WET) – turuteave

WET praegune turukapitalisatsioon on $ 14.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WET ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.87K.

WET (WET) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WET ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WET ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WET ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WET ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.97%
30 päeva$ 0-5.15%
60 päeva$ 0-41.25%
90 päeva$ 0--

Mis on WET (WET)

WET is a meme token native to Hyperliquid’s EVM layer. It was created as a summer-themed, community-focused drop to bring fun liquidity activity to the Hyper ecosystem. The project’s purpose is to drive engagement across HL-native communities and experiment with playful token mechanics. By launching directly on-chain and distributing widely, WET aims to support organic discovery and grassroots participation in Hyperliquid’s growing onchain culture.

WET hinna ennustus (USD)

Kui palju on WET (WET) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WET (WET) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WET nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WET hinna ennustust kohe!

WET (WET) tokenoomika

WET (WET) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WET tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WET (WET) kohta

Kui palju on WET (WET) tänapäeval väärt?
Reaalajas WET hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WET/USD hind?
Praegune hind WET/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WET turukapitalisatsioon?
WET turukapitalisatsioon on $ 14.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WET ringlev varu?
WET ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WET (ATH) hind?
WET saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade WET madalaim (ATL) hind?
WET nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WET kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WET kauplemismaht on -- USD.
Kas WET sel aastal kõrgemale ka suundub?
WET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WET hinna ennustust.
WET (WET) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

