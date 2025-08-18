Mis on wenlambo (WENLAMBO)

WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic “Wen Lambo?” phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Kui palju on wenlambo (WENLAMBO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie wenlambo (WENLAMBO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

wenlambo (WENLAMBO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse wenlambo (WENLAMBO) kohta Kui palju on wenlambo (WENLAMBO) tänapäeval väärt? Reaalajas WENLAMBO hind USD on 0.00008541 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WENLAMBO/USD hind? $ 0.00008541 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WENLAMBO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on wenlambo turukapitalisatsioon? WENLAMBO turukapitalisatsioon on $ 8.37K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WENLAMBO ringlev varu? WENLAMBO ringlev varu on 98.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WENLAMBO (ATH) hind? WENLAMBO saavutab ATH hinna summas 0.00595434 USD . Mis oli kõigi aegade WENLAMBO madalaim (ATL) hind? WENLAMBO nägi ATL hinda summas 0.00005677 USD . Milline on WENLAMBO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WENLAMBO kauplemismaht on -- USD . Kas WENLAMBO sel aastal kõrgemale ka suundub? WENLAMBO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WENLAMBO hinna ennustust

