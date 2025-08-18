Rohkem infot WENLAMBO

--
----
-4.00%1D
wenlambo (WENLAMBO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00008541
$ 0.00008541$ 0.00008541
24 h madal
$ 0.00009039
$ 0.00009039$ 0.00009039
24 h kõrge

$ 0.00008541
$ 0.00008541$ 0.00008541

$ 0.00009039
$ 0.00009039$ 0.00009039

$ 0.00595434
$ 0.00595434$ 0.00595434

$ 0.00005677
$ 0.00005677$ 0.00005677

--

-4.04%

-6.89%

-6.89%

wenlambo (WENLAMBO) reaalajas hind on $0.00008541. Viimase 24 tunni jooksul WENLAMBO kaubeldud madalaim $ 0.00008541 ja kõrgeim $ 0.00009039 näitab aktiivset turu volatiivsust. WENLAMBOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00595434 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00005677.

Lüliajalise tootluse osas on WENLAMBO muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.04% 24 tunni vältel -6.89% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

wenlambo (WENLAMBO) – turuteave

$ 8.37K
$ 8.37K$ 8.37K

--
----

$ 8.37K
$ 8.37K$ 8.37K

98.01M
98.01M 98.01M

98,013,252.6960114
98,013,252.6960114 98,013,252.6960114

wenlambo praegune turukapitalisatsioon on $ 8.37K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WENLAMBO ringlev varu on 98.01M, mille koguvaru on 98013252.6960114. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.37K.

wenlambo (WENLAMBO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse wenlambo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse wenlambo ja USD hinnamuutus $ -0.0000116190.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse wenlambo ja USD hinnamuutus $ +0.0000101272.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse wenlambo ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.04%
30 päeva$ -0.0000116190-13.60%
60 päeva$ +0.0000101272+11.86%
90 päeva$ 0--

Mis on wenlambo (WENLAMBO)

WenLambo is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain that embraces meme culture by referencing the iconic "Wen Lambo?" phrase, symbolizing speculative enthusiasm in crypto. It has a fixed supply of 10 million tokens, no presale, no team allocation, and a renounced contract. The project is deflationary through token buybacks and burns, with no promised utility or roadmap, reflecting a purely community-driven experiment.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse wenlambo (WENLAMBO) allikas

Ametlik veebisait

wenlambo hinna ennustus (USD)

Kui palju on wenlambo (WENLAMBO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie wenlambo (WENLAMBO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida wenlambo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake wenlambo hinna ennustust kohe!

WENLAMBO kohalike valuutade suhtes

wenlambo (WENLAMBO) tokenoomika

wenlambo (WENLAMBO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WENLAMBO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse wenlambo (WENLAMBO) kohta

Kui palju on wenlambo (WENLAMBO) tänapäeval väärt?
Reaalajas WENLAMBO hind USD on 0.00008541 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WENLAMBO/USD hind?
Praegune hind WENLAMBO/USD on $ 0.00008541. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on wenlambo turukapitalisatsioon?
WENLAMBO turukapitalisatsioon on $ 8.37K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WENLAMBO ringlev varu?
WENLAMBO ringlev varu on 98.01M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WENLAMBO (ATH) hind?
WENLAMBO saavutab ATH hinna summas 0.00595434 USD.
Mis oli kõigi aegade WENLAMBO madalaim (ATL) hind?
WENLAMBO nägi ATL hinda summas 0.00005677 USD.
Milline on WENLAMBO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WENLAMBO kauplemismaht on -- USD.
Kas WENLAMBO sel aastal kõrgemale ka suundub?
WENLAMBO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WENLAMBO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:58:40 (UTC+8)

