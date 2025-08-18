Rohkem infot WENIS

WenisCoin hind (WENIS)

1 WENIS/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
WenisCoin (WENIS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 23:58:33 (UTC+8)

WenisCoin (WENIS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

WenisCoin (WENIS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WENIS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WENISkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WENIS muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WenisCoin (WENIS) – turuteave

$ 10.60K
$ 10.60K$ 10.60K

--
----

$ 10.60K
$ 10.60K$ 10.60K

749.87M
749.87M 749.87M

749,867,886.748233
749,867,886.748233 749,867,886.748233

WenisCoin praegune turukapitalisatsioon on $ 10.60K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WENIS ringlev varu on 749.87M, mille koguvaru on 749867886.748233. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.60K.

WenisCoin (WENIS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WenisCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WenisCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WenisCoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WenisCoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+2.08%
60 päeva$ 0+18.62%
90 päeva$ 0--

Mis on WenisCoin (WENIS)

A memecoin based on AI generated Wenis Art!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WenisCoin (WENIS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

WenisCoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on WenisCoin (WENIS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WenisCoin (WENIS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WenisCoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WenisCoin hinna ennustust kohe!

WENIS kohalike valuutade suhtes

WenisCoin (WENIS) tokenoomika

WenisCoin (WENIS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WENIS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WenisCoin (WENIS) kohta

Kui palju on WenisCoin (WENIS) tänapäeval väärt?
Reaalajas WENIS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WENIS/USD hind?
Praegune hind WENIS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WenisCoin turukapitalisatsioon?
WENIS turukapitalisatsioon on $ 10.60K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WENIS ringlev varu?
WENIS ringlev varu on 749.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WENIS (ATH) hind?
WENIS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade WENIS madalaim (ATL) hind?
WENIS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WENIS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WENIS kauplemismaht on -- USD.
Kas WENIS sel aastal kõrgemale ka suundub?
WENIS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WENIS hinna ennustust.
WenisCoin (WENIS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

