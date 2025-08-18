Rohkem infot WEMIX$

WEMIX Dollar logo

WEMIX Dollar hind (WEMIX$)

Loendis mitteolevad

1 WEMIX$/USD reaalajas hind:

$1.086
$1.086$1.086
+1.10%1D
USD
WEMIX Dollar (WEMIX$) reaalajas hinnagraafik
2025-08-18 11:56:54 (UTC+8)

WEMIX Dollar (WEMIX$) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.29%

+1.11%

-11.74%

-11.74%

WEMIX Dollar (WEMIX$) reaalajas hind on $1.086. Viimase 24 tunni jooksul WEMIX$ kaubeldud madalaim $ 1.067 ja kõrgeim $ 1.096 näitab aktiivset turu volatiivsust. WEMIX$kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.54 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.479572.

Lüliajalise tootluse osas on WEMIX$ muutunud +0.29% viimase tunni jooksul, +1.11% 24 tunni vältel -11.74% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WEMIX Dollar (WEMIX$) – turuteave

--
----

WEMIX Dollar praegune turukapitalisatsioon on $ 15.79M -- 24 tunnise kauplemismahuga. WEMIX$ ringlev varu on 14.54M, mille koguvaru on 14539841.004882. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.79M.

WEMIX Dollar (WEMIX$) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WEMIX Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.01188128.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WEMIX Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.1519176078.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WEMIX Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.1840735248.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WEMIX Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.3238467969840664.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.01188128+1.11%
30 päeva$ -0.1519176078-13.98%
60 päeva$ +0.1840735248+16.95%
90 päeva$ +0.3238467969840664+42.49%

Mis on WEMIX Dollar (WEMIX$)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse WEMIX Dollar (WEMIX$) allikas

Ametlik veebisait

WEMIX Dollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on WEMIX Dollar (WEMIX$) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WEMIX Dollar (WEMIX$) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WEMIX Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WEMIX Dollar hinna ennustust kohe!

WEMIX$ kohalike valuutade suhtes

WEMIX Dollar (WEMIX$) tokenoomika

WEMIX Dollar (WEMIX$) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WEMIX$ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WEMIX Dollar (WEMIX$) kohta

Kui palju on WEMIX Dollar (WEMIX$) tänapäeval väärt?
Reaalajas WEMIX$ hind USD on 1.086 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WEMIX$/USD hind?
Praegune hind WEMIX$/USD on $ 1.086. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WEMIX Dollar turukapitalisatsioon?
WEMIX$ turukapitalisatsioon on $ 15.79M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WEMIX$ ringlev varu?
WEMIX$ ringlev varu on 14.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WEMIX$ (ATH) hind?
WEMIX$ saavutab ATH hinna summas 1.54 USD.
Mis oli kõigi aegade WEMIX$ madalaim (ATL) hind?
WEMIX$ nägi ATL hinda summas 0.479572 USD.
Milline on WEMIX$ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WEMIX$ kauplemismaht on -- USD.
Kas WEMIX$ sel aastal kõrgemale ka suundub?
WEMIX$ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WEMIX$ hinna ennustust.
2025-08-18 11:56:54 (UTC+8)

