Welshare Health Token (WEL) tokenoomika

Avastage olulisi teadmisi Welshare Health Token (WEL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.
Welshare Health Token (WEL) teave

Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies.

Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies.

Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.

Ametlik veebisait:
https://www.welshare.health/
Valge raamat:
https://whitepaper.welshare.health/

Welshare Health Token (WEL) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Welshare Health Token (WEL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 583.26K
$ 583.26K
Koguvaru:
$ 2.50B
$ 2.50B
Ringlev varu:
$ 245.74M
$ 245.74M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 5.93M
$ 5.93M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.146838
$ 0.146838
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.00175715
$ 0.00175715
Praegune hind:
$ 0.00237114
$ 0.00237114

Welshare Health Token (WEL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Welshare Health Token (WEL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate WEL tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

WEL tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate WEL tokeni tokenoomikat, avastage WEL tokeni reaalajas hinda!

WEL – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu WEL võiks suunduda? Meie WEL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.