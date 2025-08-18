Rohkem infot WEL

Welshare Health Token logo

Welshare Health Token hind (WEL)

Loendis mitteolevad

1 WEL/USD reaalajas hind:

$0.00234922
$0.00234922
-4.10%1D
mexc
USD
Welshare Health Token (WEL) reaalajas hinnagraafik
Welshare Health Token (WEL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00234405
$ 0.00234405
24 h madal
$ 0.00253865
$ 0.00253865
24 h kõrge

$ 0.00234405
$ 0.00234405

$ 0.00253865
$ 0.00253865

$ 0.146838
$ 0.146838

$ 0.00175715
$ 0.00175715

-0.33%

-4.11%

+2.76%

+2.76%

Welshare Health Token (WEL) reaalajas hind on $0.00234922. Viimase 24 tunni jooksul WEL kaubeldud madalaim $ 0.00234405 ja kõrgeim $ 0.00253865 näitab aktiivset turu volatiivsust. WELkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.146838 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00175715.

Lüliajalise tootluse osas on WEL muutunud -0.33% viimase tunni jooksul, -4.11% 24 tunni vältel +2.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Welshare Health Token (WEL) – turuteave

$ 577.11K
$ 577.11K

--
--

$ 5.87M
$ 5.87M

245.74M
245.74M

2,500,000,000.0
2,500,000,000.0

Welshare Health Token praegune turukapitalisatsioon on $ 577.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WEL ringlev varu on 245.74M, mille koguvaru on 2500000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.87M.

Welshare Health Token (WEL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Welshare Health Token ja USD hinnamuutus $ -0.00010092011778059.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Welshare Health Token ja USD hinnamuutus $ -0.0001234766.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Welshare Health Token ja USD hinnamuutus $ -0.0003759715.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Welshare Health Token ja USD hinnamuutus $ -0.002839434125075831.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00010092011778059-4.11%
30 päeva$ -0.0001234766-5.25%
60 päeva$ -0.0003759715-16.00%
90 päeva$ -0.002839434125075831-54.72%

Mis on Welshare Health Token (WEL)

Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Welshare Health Token (WEL) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Welshare Health Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Welshare Health Token (WEL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Welshare Health Token (WEL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Welshare Health Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Welshare Health Token hinna ennustust kohe!

WEL kohalike valuutade suhtes

Welshare Health Token (WEL) tokenoomika

Welshare Health Token (WEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Welshare Health Token (WEL) kohta

Kui palju on Welshare Health Token (WEL) tänapäeval väärt?
Reaalajas WEL hind USD on 0.00234922 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WEL/USD hind?
Praegune hind WEL/USD on $ 0.00234922. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Welshare Health Token turukapitalisatsioon?
WEL turukapitalisatsioon on $ 577.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WEL ringlev varu?
WEL ringlev varu on 245.74M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WEL (ATH) hind?
WEL saavutab ATH hinna summas 0.146838 USD.
Mis oli kõigi aegade WEL madalaim (ATL) hind?
WEL nägi ATL hinda summas 0.00175715 USD.
Milline on WEL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WEL kauplemismaht on -- USD.
Kas WEL sel aastal kõrgemale ka suundub?
WEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WEL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.