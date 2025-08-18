Mis on Welshare Health Token (WEL)

Welshare Health is developing a decentralized app to help patients personalize how they contribute to AI-driven medical research by leveraging web3 technologies. Data silos within the healthcare industry lead to inefficiencies in clinical trial recruitment and understanding patient behavior insights. Simultaneously, individuals have little control over how their health data is used, and often do not benefit directly from participating in research studies. Welshare Health connects patient communities directly with medical research, addressing the inefficiencies of traditional research models and empowering individuals to take control of their health data, while earning rewards and accessing personalized health offers.

Üksuse Welshare Health Token (WEL) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Welshare Health Token (WEL) tokenoomika

Welshare Health Token (WEL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WEL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Welshare Health Token (WEL) kohta Kui palju on Welshare Health Token (WEL) tänapäeval väärt? Reaalajas WEL hind USD on 0.00234922 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WEL/USD hind? $ 0.00234922 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WEL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Welshare Health Token turukapitalisatsioon? WEL turukapitalisatsioon on $ 577.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WEL ringlev varu? WEL ringlev varu on 245.74M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WEL (ATH) hind? WEL saavutab ATH hinna summas 0.146838 USD . Mis oli kõigi aegade WEL madalaim (ATL) hind? WEL nägi ATL hinda summas 0.00175715 USD . Milline on WEL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WEL kauplemismaht on -- USD . Kas WEL sel aastal kõrgemale ka suundub? WEL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WEL hinna ennustust

