Weirdo (WEIRDO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Weirdo (WEIRDO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Weirdo (WEIRDO) teave weirdo boi, degen all day all day long on Base chain the opposite of $normie is $weirdo Ametlik veebisait: https://www.weirdobase.com/ Ostke WEIRDO kohe!

Weirdo (WEIRDO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Weirdo (WEIRDO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Koguvaru: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B Ringlev varu: $ 69.42B $ 69.42B $ 69.42B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.17M $ 1.17M $ 1.17M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Weirdo (WEIRDO) hinna kohta

Weirdo (WEIRDO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Weirdo (WEIRDO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WEIRDO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WEIRDO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WEIRDO tokeni tokenoomikat, avastage WEIRDO tokeni reaalajas hinda!

WEIRDO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WEIRDO võiks suunduda? Meie WEIRDO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WEIRDO tokeni hinna ennustust kohe!

