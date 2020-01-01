Weird Medieval Memes (WMM) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Weird Medieval Memes (WMM) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Weird Medieval Memes is an AI Medieval Meme Generator that anyone can use, made by Fab1an (Slop creator). Ran as a CTO, WMM has a vibrant community sharing the very best medieval memes. Welcome to the Medieval Ages, where AI Medieval Memes have taken hold on everyones captivation. Created by Fab1an, this AI Medieval Meme Generator has become more than just a tool, it's a community that care about generating and sharing hilarious medieval memes. Ametlik veebisait: https://www.medievalmemes.ai

Weird Medieval Memes (WMM) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Weird Medieval Memes (WMM) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 222.44K $ 222.44K $ 222.44K Koguvaru: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Ringlev varu: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 222.44K $ 222.44K $ 222.44K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02825946 $ 0.02825946 $ 0.02825946 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00022133 $ 0.00022133 $ 0.00022133 Lisateave Weird Medieval Memes (WMM) hinna kohta

Weird Medieval Memes (WMM) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Weird Medieval Memes (WMM) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WMM tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WMM tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WMM tokeni tokenoomikat, avastage WMM tokeni reaalajas hinda!

WMM – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WMM võiks suunduda? Meie WMM hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

