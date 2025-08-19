Rohkem infot WEFT

Weft Finance logo

Weft Finance hind (WEFT)

Loendis mitteolevad

1 WEFT/USD reaalajas hind:

$0.00255776
-1.90%1D
USD
Weft Finance (WEFT) reaalajas hinnagraafik
Weft Finance (WEFT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00234333
24 h madal
$ 0.00260984
24 h kõrge

$ 0.00234333
$ 0.00260984
$ 0.050469
$ 0
+0.63%

-1.99%

-10.03%

-10.03%

Weft Finance (WEFT) reaalajas hind on $0.00255776. Viimase 24 tunni jooksul WEFT kaubeldud madalaim $ 0.00234333 ja kõrgeim $ 0.00260984 näitab aktiivset turu volatiivsust. WEFTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.050469 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WEFT muutunud +0.63% viimase tunni jooksul, -1.99% 24 tunni vältel -10.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Weft Finance (WEFT) – turuteave

$ 0.00
--
$ 255.78K
0.00
100,000,000.0
Weft Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. WEFT ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 255.78K.

Weft Finance (WEFT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Weft Finance ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Weft Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0009302138.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Weft Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0005003822.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Weft Finance ja USD hinnamuutus $ -0.000712831932099876.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.99%
30 päeva$ -0.0009302138-36.36%
60 päeva$ -0.0005003822-19.56%
90 päeva$ -0.000712831932099876-21.79%

Mis on Weft Finance (WEFT)

Weft Finance is a decentralized lending platform on Radix DLT.

Üksuse Weft Finance (WEFT) allikas

Ametlik veebisait

Weft Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Weft Finance (WEFT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Weft Finance (WEFT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Weft Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Weft Finance hinna ennustust kohe!

WEFT kohalike valuutade suhtes

Weft Finance (WEFT) tokenoomika

Weft Finance (WEFT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WEFT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Weft Finance (WEFT) kohta

Kui palju on Weft Finance (WEFT) tänapäeval väärt?
Reaalajas WEFT hind USD on 0.00255776 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WEFT/USD hind?
Praegune hind WEFT/USD on $ 0.00255776. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Weft Finance turukapitalisatsioon?
WEFT turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WEFT ringlev varu?
WEFT ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WEFT (ATH) hind?
WEFT saavutab ATH hinna summas 0.050469 USD.
Mis oli kõigi aegade WEFT madalaim (ATL) hind?
WEFT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WEFT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WEFT kauplemismaht on -- USD.
Kas WEFT sel aastal kõrgemale ka suundub?
WEFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WEFT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.