Mis on WeeDE ($WEEDE)

JaWeeDE Introduction A pioneer in decentralized finance and the legal cannabis industry in Germany, providing a platform for consumers, members, & crypto enthusiasts to participate in the growing cannabis ecosystem from anywhere in the world. Vision Create a vibrant, community-driven cannabis ecosystem where members, stakeholders, and $WeeDE token owners can participate and benefit from the emerging German Cannabis Industry's growth with future expansion plans throughout Europe. Key Components $WeeDE token, Grow-Ops, Compassion Clubs & BoeFam Wellness CBD products marketed throughout Germany for a unique customer experience that promotes transparency, accessibility, and affordability in the cannabis industry.

WeeDE ($WEEDE) tokenoomika

Kui palju on WeeDE ($WEEDE) tänapäeval väärt? Reaalajas $WEEDE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $WEEDE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $WEEDE/USD on. Milline on WeeDE turukapitalisatsioon? $WEEDE turukapitalisatsioon on $ 305.49K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $WEEDE ringlev varu? $WEEDE ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $WEEDE (ATH) hind? $WEEDE saavutab ATH hinna summas 0.00224628 USD . Mis oli kõigi aegade $WEEDE madalaim (ATL) hind? $WEEDE nägi ATL hinda summas 0 USD .

