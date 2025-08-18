Rohkem infot $WEEDE

$WEEDE Hinnainfo

$WEEDE Ametlik veebisait

$WEEDE Tokenoomika

$WEEDE Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

WeeDE logo

WeeDE hind ($WEEDE)

Loendis mitteolevad

1 $WEEDE/USD reaalajas hind:

$0.00030549
$0.00030549$0.00030549
-1.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
WeeDE ($WEEDE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:37:15 (UTC+8)

WeeDE ($WEEDE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00224628
$ 0.00224628$ 0.00224628

$ 0
$ 0$ 0

+0.33%

-1.29%

-19.95%

-19.95%

WeeDE ($WEEDE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $WEEDE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $WEEDEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00224628 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $WEEDE muutunud +0.33% viimase tunni jooksul, -1.29% 24 tunni vältel -19.95% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WeeDE ($WEEDE) – turuteave

$ 305.49K
$ 305.49K$ 305.49K

--
----

$ 305.49K
$ 305.49K$ 305.49K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

WeeDE praegune turukapitalisatsioon on $ 305.49K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $WEEDE ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 305.49K.

WeeDE ($WEEDE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WeeDE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WeeDE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WeeDE ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WeeDE ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.29%
30 päeva$ 0-32.37%
60 päeva$ 0-9.05%
90 päeva$ 0--

Mis on WeeDE ($WEEDE)

JaWeeDE Introduction A pioneer in decentralized finance and the legal cannabis industry in Germany, providing a platform for consumers, members, & crypto enthusiasts to participate in the growing cannabis ecosystem from anywhere in the world. Vision Create a vibrant, community-driven cannabis ecosystem where members, stakeholders, and $WeeDE token owners can participate and benefit from the emerging German Cannabis Industry's growth with future expansion plans throughout Europe. Key Components $WeeDE token, Grow-Ops, Compassion Clubs & BoeFam Wellness CBD products marketed throughout Germany for a unique customer experience that promotes transparency, accessibility, and affordability in the cannabis industry.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WeeDE ($WEEDE) allikas

Ametlik veebisait

WeeDE hinna ennustus (USD)

Kui palju on WeeDE ($WEEDE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WeeDE ($WEEDE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WeeDE nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WeeDE hinna ennustust kohe!

$WEEDE kohalike valuutade suhtes

WeeDE ($WEEDE) tokenoomika

WeeDE ($WEEDE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $WEEDE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WeeDE ($WEEDE) kohta

Kui palju on WeeDE ($WEEDE) tänapäeval väärt?
Reaalajas $WEEDE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $WEEDE/USD hind?
Praegune hind $WEEDE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WeeDE turukapitalisatsioon?
$WEEDE turukapitalisatsioon on $ 305.49K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $WEEDE ringlev varu?
$WEEDE ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $WEEDE (ATH) hind?
$WEEDE saavutab ATH hinna summas 0.00224628 USD.
Mis oli kõigi aegade $WEEDE madalaim (ATL) hind?
$WEEDE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $WEEDE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $WEEDE kauplemismaht on -- USD.
Kas $WEEDE sel aastal kõrgemale ka suundub?
$WEEDE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $WEEDE hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:37:15 (UTC+8)

WeeDE ($WEEDE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.