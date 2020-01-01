Weedcoin (WEEDCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Weedcoin (WEEDCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Weedcoin (WEEDCOIN) teave A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, "Like Bitcoin but way higher," emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a "stoner community" through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token. Ametlik veebisait: https://weedcoinog.com/ Valge raamat: https://weedcoinog.com/

Weedcoin (WEEDCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Weedcoin (WEEDCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 220.09K $ 220.09K $ 220.09K Koguvaru: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M Ringlev varu: $ 999.58M $ 999.58M $ 999.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 220.09K $ 220.09K $ 220.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00271639 $ 0.00271639 $ 0.00271639 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00022019 $ 0.00022019 $ 0.00022019 Lisateave Weedcoin (WEEDCOIN) hinna kohta

Weedcoin (WEEDCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Weedcoin (WEEDCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WEEDCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WEEDCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WEEDCOIN tokeni tokenoomikat, avastage WEEDCOIN tokeni reaalajas hinda!

WEEDCOIN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WEEDCOIN võiks suunduda? Meie WEEDCOIN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WEEDCOIN tokeni hinna ennustust kohe!

