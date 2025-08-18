Rohkem infot WEEDCOIN

Weedcoin logo

Weedcoin hind (WEEDCOIN)

Loendis mitteolevad

1 WEEDCOIN/USD reaalajas hind:

$0.00023363
-1.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Weedcoin (WEEDCOIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:37:08 (UTC+8)

Weedcoin (WEEDCOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
24 h madal
$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0
$ 0.00271639
$ 0
+0.95%

-1.91%

-31.54%

-31.54%

Weedcoin (WEEDCOIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WEEDCOIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WEEDCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00271639 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WEEDCOIN muutunud +0.95% viimase tunni jooksul, -1.91% 24 tunni vältel -31.54% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Weedcoin (WEEDCOIN) – turuteave

$ 234.58K
--
$ 234.58K
999.58M
999,579,329.448931
Weedcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 234.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. WEEDCOIN ringlev varu on 999.58M, mille koguvaru on 999579329.448931. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 234.58K.

Weedcoin (WEEDCOIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Weedcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Weedcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Weedcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Weedcoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.91%
30 päeva$ 0-10.48%
60 päeva$ 0-4.92%
90 päeva$ 0--

Mis on Weedcoin (WEEDCOIN)

A project grown out of the community's love and passion for the weed culture. Launched around early 2025, $weedcoin, “Like Bitcoin but way higher,” emphasizes its alignment with cannabis culture and a laid-back vibe. Unlike other Weed communities, this project leans heavily into community engagement over technical utility, aiming to build a “stoner community” through social media presence and decentralized governance. We also aim to focus on onboarding web2 businesses and users onto web3 through the token.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Weedcoin (WEEDCOIN) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Weedcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Weedcoin (WEEDCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Weedcoin (WEEDCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Weedcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Weedcoin hinna ennustust kohe!

WEEDCOIN kohalike valuutade suhtes

Weedcoin (WEEDCOIN) tokenoomika

Weedcoin (WEEDCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WEEDCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Weedcoin (WEEDCOIN) kohta

Kui palju on Weedcoin (WEEDCOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas WEEDCOIN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WEEDCOIN/USD hind?
Praegune hind WEEDCOIN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Weedcoin turukapitalisatsioon?
WEEDCOIN turukapitalisatsioon on $ 234.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WEEDCOIN ringlev varu?
WEEDCOIN ringlev varu on 999.58M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WEEDCOIN (ATH) hind?
WEEDCOIN saavutab ATH hinna summas 0.00271639 USD.
Mis oli kõigi aegade WEEDCOIN madalaim (ATL) hind?
WEEDCOIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WEEDCOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WEEDCOIN kauplemismaht on -- USD.
Kas WEEDCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
WEEDCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WEEDCOIN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:37:08 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.