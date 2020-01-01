WeeCoins (WCS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WeeCoins (WCS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WeeCoins (WCS) teave Weecoins is a currency created for use in e-commerce. Earned weecoins can be redeemed on the weesale platform. You can buy many products on this platform with wcs.You can stack Weecoins. You can earn up to 570 weecoins per month by renting a masternode with 7500 weecoins. Ametlik veebisait: https://weecoins.com/ Valge raamat: https://weecoins.com/whitepaper_en.pdf Ostke WCS kohe!

WeeCoins (WCS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WeeCoins (WCS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 450.00M $ 450.00M $ 450.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.52 $ 3.52 $ 3.52 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00105875 $ 0.00105875 $ 0.00105875 Praegune hind: $ 0.00248396 $ 0.00248396 $ 0.00248396 Lisateave WeeCoins (WCS) hinna kohta

WeeCoins (WCS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WeeCoins (WCS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WCS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WCS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WCS tokeni tokenoomikat, avastage WCS tokeni reaalajas hinda!

WCS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WCS võiks suunduda? Meie WCS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WCS tokeni hinna ennustust kohe!

