WeeCoins logo

WeeCoins hind (WCS)

Loendis mitteolevad

1 WCS/USD reaalajas hind:

$0.00271441
$0.00271441
+1.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
WeeCoins (WCS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:45:06 (UTC+8)

WeeCoins (WCS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00200101
$ 0.00200101
24 h madal
$ 0.00276504
$ 0.00276504
24 h kõrge

$ 0.00200101
$ 0.00200101

$ 0.00276504
$ 0.00276504

$ 3.52
$ 3.52

$ 0.00105875
$ 0.00105875

+8.48%

+1.09%

-21.23%

-21.23%

WeeCoins (WCS) reaalajas hind on $0.00271441. Viimase 24 tunni jooksul WCS kaubeldud madalaim $ 0.00200101 ja kõrgeim $ 0.00276504 näitab aktiivset turu volatiivsust. WCSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.52 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00105875.

Lüliajalise tootluse osas on WCS muutunud +8.48% viimase tunni jooksul, +1.09% 24 tunni vältel -21.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WeeCoins (WCS) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00

--
--

$ 1.22M
$ 1.22M

0.00
0.00

450,000,000.0
450,000,000.0

WeeCoins praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. WCS ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 450000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.22M.

WeeCoins (WCS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WeeCoins ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WeeCoins ja USD hinnamuutus $ -0.0000634781.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WeeCoins ja USD hinnamuutus $ -0.0005741758.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WeeCoins ja USD hinnamuutus $ -0.001513746106536315.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+1.09%
30 päeva$ -0.0000634781-2.33%
60 päeva$ -0.0005741758-21.15%
90 päeva$ -0.001513746106536315-35.80%

Mis on WeeCoins (WCS)

Weecoins is a currency created for use in e-commerce. Earned weecoins can be redeemed on the weesale platform. You can buy many products on this platform with wcs.You can stack Weecoins. You can earn up to 570 weecoins per month by renting a masternode with 7500 weecoins.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse WeeCoins (WCS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

WeeCoins hinna ennustus (USD)

Kui palju on WeeCoins (WCS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WeeCoins (WCS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WeeCoins nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WeeCoins hinna ennustust kohe!

WCS kohalike valuutade suhtes

WeeCoins (WCS) tokenoomika

WeeCoins (WCS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WCS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WeeCoins (WCS) kohta

Kui palju on WeeCoins (WCS) tänapäeval väärt?
Reaalajas WCS hind USD on 0.00271441 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WCS/USD hind?
Praegune hind WCS/USD on $ 0.00271441. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WeeCoins turukapitalisatsioon?
WCS turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WCS ringlev varu?
WCS ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WCS (ATH) hind?
WCS saavutab ATH hinna summas 3.52 USD.
Mis oli kõigi aegade WCS madalaim (ATL) hind?
WCS nägi ATL hinda summas 0.00105875 USD.
Milline on WCS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WCS kauplemismaht on -- USD.
Kas WCS sel aastal kõrgemale ka suundub?
WCS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WCS hinna ennustust.
WeeCoins (WCS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.