WeCoOwn logo

WeCoOwn hind (WCX)

Loendis mitteolevad

1 WCX/USD reaalajas hind:

--
----
-3.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
WeCoOwn (WCX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:44:59 (UTC+8)

WeCoOwn (WCX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02623878
$ 0.02623878$ 0.02623878

$ 0
$ 0$ 0

+1.18%

-3.24%

+0.73%

+0.73%

WeCoOwn (WCX) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WCX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WCXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02623878 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WCX muutunud +1.18% viimase tunni jooksul, -3.24% 24 tunni vältel +0.73% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WeCoOwn (WCX) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 3.21M
$ 3.21M$ 3.21M

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

WeCoOwn praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. WCX ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.21M.

WeCoOwn (WCX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WeCoOwn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WeCoOwn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WeCoOwn ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WeCoOwn ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.24%
30 päeva$ 0+22.96%
60 päeva$ 0+75.15%
90 päeva$ 0--

Mis on WeCoOwn (WCX)

WCX is the reward tokens for WeCoOwn platform. Sellers could earn WCX tokens by listing properties or assets for sale or for lease. Buyers could earn WCX tokens by making active due diligence comments and forming a buyer group to co-purchase the properties or assets with other potential like-minded co-owners on the WeCoOwn (WeCo) platform.

Üksuse WeCoOwn (WCX) allikas

Ametlik veebisait

WeCoOwn hinna ennustus (USD)

Kui palju on WeCoOwn (WCX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WeCoOwn (WCX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WeCoOwn nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WeCoOwn hinna ennustust kohe!

WCX kohalike valuutade suhtes

WeCoOwn (WCX) tokenoomika

WeCoOwn (WCX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WCX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WeCoOwn (WCX) kohta

Kui palju on WeCoOwn (WCX) tänapäeval väärt?
Reaalajas WCX hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WCX/USD hind?
Praegune hind WCX/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WeCoOwn turukapitalisatsioon?
WCX turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WCX ringlev varu?
WCX ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WCX (ATH) hind?
WCX saavutab ATH hinna summas 0.02623878 USD.
Mis oli kõigi aegade WCX madalaim (ATL) hind?
WCX nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WCX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WCX kauplemismaht on -- USD.
Kas WCX sel aastal kõrgemale ka suundub?
WCX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WCX hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.