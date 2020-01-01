Websea (WBS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Websea (WBS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Websea (WBS) teave Websea is a Web3 digital asset world for global youth. The platform boasts a dual-account security system, intelligent copy-trading, and other innovative services, enabling more young individuals to access the Web 3.0 world conveniently, quickly, and securely. Furthermore, through the tokenomics design of the platform's native token WBS based on Web3 attributes, more young people can reap substantial rewards and value returns while participating in Websea's social, entertainment, and gaming ecosystem. Ametlik veebisait: https://www.websea.com Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1ur8wGZa00IOSTQSDZHlMj6OJQagcRhXi/view Ostke WBS kohe!

Websea (WBS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Websea (WBS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 236.29M $ 236.29M $ 236.29M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 259.86M $ 259.86M $ 259.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.75 $ 3.75 $ 3.75 Kõigi aegade madalaim: $ 0.054986 $ 0.054986 $ 0.054986 Praegune hind: $ 1.1 $ 1.1 $ 1.1 Lisateave Websea (WBS) hinna kohta

Websea (WBS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Websea (WBS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WBS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WBS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WBS tokeni tokenoomikat, avastage WBS tokeni reaalajas hinda!

WBS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WBS võiks suunduda? Meie WBS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WBS tokeni hinna ennustust kohe!

