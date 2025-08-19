WEB4 AI hind (WEB4)
-0.43%
-3.39%
-11.22%
-11.22%
WEB4 AI (WEB4) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WEB4 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WEB4kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on WEB4 muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -3.39% 24 tunni vältel -11.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
WEB4 AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. WEB4 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.07K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse WEB4 AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WEB4 AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WEB4 AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WEB4 AI ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-3.39%
|30 päeva
|$ 0
|-7.93%
|60 päeva
|$ 0
|+23.01%
|90 päeva
|$ 0
|--
Web4 AI ($WEB4), strives to disrupt the Decentralized Finance (DeFi) cryptocurrency space using Artificial Intelligence (AI). Web4 AI, through its diverse DeFi offerings, aims to quickly establish a strong presence in the DeFi market by creating unique use cases.One of Web4 AI’s unique selling point is that it will offer superior AI trading algorithms for automated AI trading. Secondly the introduction of Web4 Wallet Management to optimize the storage and transaction of digital assets. Thirdly, Web4 AI NFT Generation utilizes AI to generate NFTs that are unique and cannot be replicated, making them highly valuable. Lastly, Web4 AI also intends to branch into non-crypto related use cases such as automated customer service, content creation and so forth.
MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!
Kui palju on WEB4 AI (WEB4) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WEB4 AI (WEB4) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WEB4 AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake WEB4 AI hinna ennustust kohe!
WEB4 AI (WEB4) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WEB4 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
|Aeg (UTC+8)
|Tüüp
|Teave
|08-18 17:40:00
|Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
|08-18 10:12:00
|Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
|08-17 18:11:00
|Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
|08-17 11:15:00
|Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
|08-16 16:39:00
|Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
|08-16 14:30:00
|Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.