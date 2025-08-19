Rohkem infot WEB4

WEB4 AI logo

WEB4 AI hind (WEB4)

Loendis mitteolevad

1 WEB4/USD reaalajas hind:

--
----
-3.30%1D
mexc
USD
WEB4 AI (WEB4) reaalajas hinnagraafik
Lehekülg viimati uuendatud: 2025-08-19 01:44:15 (UTC+8)

WEB4 AI (WEB4) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.43%

-3.39%

-11.22%

-11.22%

WEB4 AI (WEB4) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul WEB4 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. WEB4kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on WEB4 muutunud -0.43% viimase tunni jooksul, -3.39% 24 tunni vältel -11.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WEB4 AI (WEB4) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 133.07K
$ 133.07K$ 133.07K

0.00
0.00 0.00

100,000,000,000,000.0
100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

WEB4 AI praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. WEB4 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 100000000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 133.07K.

WEB4 AI (WEB4) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WEB4 AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WEB4 AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WEB4 AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WEB4 AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.39%
30 päeva$ 0-7.93%
60 päeva$ 0+23.01%
90 päeva$ 0--

Mis on WEB4 AI (WEB4)

Web4 AI ($WEB4), strives to disrupt the Decentralized Finance (DeFi) cryptocurrency space using Artificial Intelligence (AI). Web4 AI, through its diverse DeFi offerings, aims to quickly establish a strong presence in the DeFi market by creating unique use cases.One of Web4 AI’s unique selling point is that it will offer superior AI trading algorithms for automated AI trading. Secondly the introduction of Web4 Wallet Management to optimize the storage and transaction of digital assets. Thirdly, Web4 AI NFT Generation utilizes AI to generate NFTs that are unique and cannot be replicated, making them highly valuable. Lastly, Web4 AI also intends to branch into non-crypto related use cases such as automated customer service, content creation and so forth.

Üksuse WEB4 AI (WEB4) allikas

WEB4 AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on WEB4 AI (WEB4) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WEB4 AI (WEB4) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WEB4 AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WEB4 AI hinna ennustust kohe!

WEB4 AI (WEB4) tokenoomika

WEB4 AI (WEB4) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WEB4 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WEB4 AI (WEB4) kohta

Kui palju on WEB4 AI (WEB4) tänapäeval väärt?
Reaalajas WEB4 hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WEB4/USD hind?
Praegune hind WEB4/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WEB4 AI turukapitalisatsioon?
WEB4 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WEB4 ringlev varu?
WEB4 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WEB4 (ATH) hind?
WEB4 saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade WEB4 madalaim (ATL) hind?
WEB4 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on WEB4 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WEB4 kauplemismaht on -- USD.
Kas WEB4 sel aastal kõrgemale ka suundub?
WEB4 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WEB4 hinna ennustust.
