web3war (FPS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi web3war (FPS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

web3war (FPS) teave Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa. Ametlik veebisait: https://www.w3w.game/ Valge raamat: https://docsend.com/view/sp26sruzah2479qr Ostke FPS kohe!

web3war (FPS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage web3war (FPS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 724.50K $ 724.50K $ 724.50K Koguvaru: $ 150.00M $ 150.00M $ 150.00M Ringlev varu: $ 38.09M $ 38.09M $ 38.09M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.85M $ 2.85M $ 2.85M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.482493 $ 0.482493 $ 0.482493 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01111406 $ 0.01111406 $ 0.01111406 Praegune hind: $ 0.01901896 $ 0.01901896 $ 0.01901896 Lisateave web3war (FPS) hinna kohta

web3war (FPS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud web3war (FPS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate FPS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: FPS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate FPS tokeni tokenoomikat, avastage FPS tokeni reaalajas hinda!

FPS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu FPS võiks suunduda? Meie FPS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake FPS tokeni hinna ennustust kohe!

