web3war hind (FPS)

1 FPS/USD reaalajas hind:

$0.01957188
$0.01957188
-0.20%1D
web3war (FPS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:27:25 (UTC+8)

web3war (FPS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01946782
$ 0.01946782
24 h madal
$ 0.02029141
$ 0.02029141
24 h kõrge

$ 0.01946782
$ 0.01946782

$ 0.02029141
$ 0.02029141

$ 0.482493
$ 0.482493

$ 0.01111406
$ 0.01111406

+0.05%

-0.20%

-1.71%

-1.71%

web3war (FPS) reaalajas hind on $0.01958152. Viimase 24 tunni jooksul FPS kaubeldud madalaim $ 0.01946782 ja kõrgeim $ 0.02029141 näitab aktiivset turu volatiivsust. FPSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.482493 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01111406.

Lüliajalise tootluse osas on FPS muutunud +0.05% viimase tunni jooksul, -0.20% 24 tunni vältel -1.71% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

web3war (FPS) – turuteave

$ 745.76K
$ 745.76K

--
--

$ 2.94M
$ 2.94M

38.08M
38.08M

150,000,000.0
150,000,000.0

web3war praegune turukapitalisatsioon on $ 745.76K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FPS ringlev varu on 38.08M, mille koguvaru on 150000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 2.94M.

web3war (FPS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse web3war ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse web3war ja USD hinnamuutus $ +0.0070641077.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse web3war ja USD hinnamuutus $ +0.0056252361.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse web3war ja USD hinnamuutus $ -0.001293995893984443.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.20%
30 päeva$ +0.0070641077+36.08%
60 päeva$ +0.0056252361+28.73%
90 päeva$ -0.001293995893984443-6.19%

Mis on web3war (FPS)

Competitive first-person shooter crafted by Roll1ng Thund3rz and powered by Zilliqa.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse web3war (FPS) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

web3war hinna ennustus (USD)

Kui palju on web3war (FPS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie web3war (FPS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida web3war nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake web3war hinna ennustust kohe!

FPS kohalike valuutade suhtes

web3war (FPS) tokenoomika

web3war (FPS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FPS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse web3war (FPS) kohta

Kui palju on web3war (FPS) tänapäeval väärt?
Reaalajas FPS hind USD on 0.01958152 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FPS/USD hind?
Praegune hind FPS/USD on $ 0.01958152. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on web3war turukapitalisatsioon?
FPS turukapitalisatsioon on $ 745.76K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FPS ringlev varu?
FPS ringlev varu on 38.08M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FPS (ATH) hind?
FPS saavutab ATH hinna summas 0.482493 USD.
Mis oli kõigi aegade FPS madalaim (ATL) hind?
FPS nägi ATL hinda summas 0.01111406 USD.
Milline on FPS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FPS kauplemismaht on -- USD.
Kas FPS sel aastal kõrgemale ka suundub?
FPS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FPS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:27:25 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.