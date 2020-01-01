Web3 Whales (W3W) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Web3 Whales (W3W) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Web3 Whales (W3W) teave What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. Ametlik veebisait: https://www.web3whales.app Valge raamat: https://web3whales.gitbook.io/whitepaper Ostke W3W kohe!

Web3 Whales (W3W) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Web3 Whales (W3W) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.08M $ 1.08M $ 1.08M Koguvaru: $ 94.39M $ 94.39M $ 94.39M Ringlev varu: $ 93.58M $ 93.58M $ 93.58M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.087176 $ 0.087176 $ 0.087176 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00563945 $ 0.00563945 $ 0.00563945 Praegune hind: $ 0.01150904 $ 0.01150904 $ 0.01150904 Lisateave Web3 Whales (W3W) hinna kohta

Web3 Whales (W3W) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Web3 Whales (W3W) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate W3W tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: W3W tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate W3W tokeni tokenoomikat, avastage W3W tokeni reaalajas hinda!

W3W – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu W3W võiks suunduda? Meie W3W hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake W3W tokeni hinna ennustust kohe!

