What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits.

Üksuse Web3 Whales (W3W) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Web3 Whales (W3W) tokenoomika

Web3 Whales (W3W) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet W3W tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Web3 Whales (W3W) kohta Kui palju on Web3 Whales (W3W) tänapäeval väärt? Reaalajas W3W hind USD on 0.01110539 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune W3W/USD hind? $ 0.01110539 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind W3W/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Web3 Whales turukapitalisatsioon? W3W turukapitalisatsioon on $ 1.04M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on W3W ringlev varu? W3W ringlev varu on 93.58M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim W3W (ATH) hind? W3W saavutab ATH hinna summas 0.087176 USD . Mis oli kõigi aegade W3W madalaim (ATL) hind? W3W nägi ATL hinda summas 0.00563945 USD . Milline on W3W kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine W3W kauplemismaht on -- USD . Kas W3W sel aastal kõrgemale ka suundub? W3W võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake W3W hinna ennustust

