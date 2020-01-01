Web3 TON Token (WEB3) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Web3 TON Token (WEB3) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Web3 TON Token (WEB3) teave Utility token of TON DNS Club ecosystem on TON blockchain inside Telegram Ametlik veebisait: https://web3ton.io Ostke WEB3 kohe!

Web3 TON Token (WEB3) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Web3 TON Token (WEB3) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Koguvaru: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M Ringlev varu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.46M $ 3.46M $ 3.46M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02858117 $ 0.02858117 $ 0.02858117 Praegune hind: $ 0.03843437 $ 0.03843437 $ 0.03843437 Lisateave Web3 TON Token (WEB3) hinna kohta

Web3 TON Token (WEB3) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Web3 TON Token (WEB3) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WEB3 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WEB3 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WEB3 tokeni tokenoomikat, avastage WEB3 tokeni reaalajas hinda!

WEB3 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu WEB3 võiks suunduda? Meie WEB3 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake WEB3 tokeni hinna ennustust kohe!

