Web3 TON Token logo

Web3 TON Token hind (WEB3)

Loendis mitteolevad

1 WEB3/USD reaalajas hind:

$0.03948676
$0.03948676
-4.10%1D
USD
Web3 TON Token (WEB3) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:44:06 (UTC+8)

Web3 TON Token (WEB3) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+0.67%

-4.14%

-5.76%

-5.76%

Web3 TON Token (WEB3) reaalajas hind on $0.03948676. Viimase 24 tunni jooksul WEB3 kaubeldud madalaim $ 0.03912973 ja kõrgeim $ 0.04160396 näitab aktiivset turu volatiivsust. WEB3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.16 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.02858117.

Lüliajalise tootluse osas on WEB3 muutunud +0.67% viimase tunni jooksul, -4.14% 24 tunni vältel -5.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Web3 TON Token (WEB3) – turuteave

Web3 TON Token praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. WEB3 ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 90000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.55M.

Web3 TON Token (WEB3) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Web3 TON Token ja USD hinnamuutus $ -0.00170749445361737.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Web3 TON Token ja USD hinnamuutus $ +0.0062199149.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Web3 TON Token ja USD hinnamuutus $ +0.0092239689.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Web3 TON Token ja USD hinnamuutus $ +0.00656591788760109.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00170749445361737-4.14%
30 päeva$ +0.0062199149+15.75%
60 päeva$ +0.0092239689+23.36%
90 päeva$ +0.00656591788760109+19.94%

Mis on Web3 TON Token (WEB3)

Utility token of TON DNS Club ecosystem on TON blockchain inside Telegram

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Web3 TON Token (WEB3) allikas

Ametlik veebisait

Web3 TON Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on Web3 TON Token (WEB3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Web3 TON Token (WEB3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Web3 TON Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Web3 TON Token hinna ennustust kohe!

WEB3 kohalike valuutade suhtes

Web3 TON Token (WEB3) tokenoomika

Web3 TON Token (WEB3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WEB3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Web3 TON Token (WEB3) kohta

Kui palju on Web3 TON Token (WEB3) tänapäeval väärt?
Reaalajas WEB3 hind USD on 0.03948676 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune WEB3/USD hind?
Praegune hind WEB3/USD on $ 0.03948676. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Web3 TON Token turukapitalisatsioon?
WEB3 turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on WEB3 ringlev varu?
WEB3 ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim WEB3 (ATH) hind?
WEB3 saavutab ATH hinna summas 2.16 USD.
Mis oli kõigi aegade WEB3 madalaim (ATL) hind?
WEB3 nägi ATL hinda summas 0.02858117 USD.
Milline on WEB3 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine WEB3 kauplemismaht on -- USD.
Kas WEB3 sel aastal kõrgemale ka suundub?
WEB3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WEB3 hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.