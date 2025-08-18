Rohkem infot USD3

Web 3 Dollar hind (USD3)

1 USD3/USD reaalajas hind:

$1.058
-0.10%1D
Web 3 Dollar (USD3) reaalajas hinnagraafik
Web 3 Dollar (USD3) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 1.057
24 h madal
$ 1.059
24 h kõrge

$ 1.057
$ 1.059
$ 1.17
$ 0.939075
+0.00%

-0.11%

-0.09%

-0.09%

Web 3 Dollar (USD3) reaalajas hind on $1.058. Viimase 24 tunni jooksul USD3 kaubeldud madalaim $ 1.057 ja kõrgeim $ 1.059 näitab aktiivset turu volatiivsust. USD3kõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.17 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.939075.

Lüliajalise tootluse osas on USD3 muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -0.11% 24 tunni vältel -0.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Web 3 Dollar (USD3) – turuteave

$ 43.05M
--
$ 43.05M
40.70M
40,700,176.34634138
Web 3 Dollar praegune turukapitalisatsioon on $ 43.05M -- 24 tunnise kauplemismahuga. USD3 ringlev varu on 40.70M, mille koguvaru on 40700176.34634138. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 43.05M.

Web 3 Dollar (USD3) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Web 3 Dollar ja USD hinnamuutus $ -0.001179250101627.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Web 3 Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0029651508.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Web 3 Dollar ja USD hinnamuutus $ +0.0063961390.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Web 3 Dollar ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.001179250101627-0.11%
30 päeva$ +0.0029651508+0.28%
60 päeva$ +0.0063961390+0.60%
90 päeva$ 0--

Mis on Web 3 Dollar (USD3)

USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Web 3 Dollar (USD3) allikas

Ametlik veebisait

Web 3 Dollar hinna ennustus (USD)

Kui palju on Web 3 Dollar (USD3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Web 3 Dollar (USD3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Web 3 Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Web 3 Dollar hinna ennustust kohe!

USD3 kohalike valuutade suhtes

Web 3 Dollar (USD3) tokenoomika

Web 3 Dollar (USD3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USD3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Web 3 Dollar (USD3) kohta

Kui palju on Web 3 Dollar (USD3) tänapäeval väärt?
Reaalajas USD3 hind USD on 1.058 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune USD3/USD hind?
Praegune hind USD3/USD on $ 1.058. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Web 3 Dollar turukapitalisatsioon?
USD3 turukapitalisatsioon on $ 43.05M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on USD3 ringlev varu?
USD3 ringlev varu on 40.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim USD3 (ATH) hind?
USD3 saavutab ATH hinna summas 1.17 USD.
Mis oli kõigi aegade USD3 madalaim (ATL) hind?
USD3 nägi ATL hinda summas 0.939075 USD.
Milline on USD3 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine USD3 kauplemismaht on -- USD.
Kas USD3 sel aastal kõrgemale ka suundub?
USD3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USD3 hinna ennustust.
Web 3 Dollar (USD3) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

