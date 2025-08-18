Mis on Web 3 Dollar (USD3)

USD3 is a fully asset-backed currency (“RToken”) created on the Reserve protocol. RTokens feature onchain asset-backing, revenue sharing, overcollateralization and mint/redemptions, governed by RSR stakers. The native web 3 currency. A low-risk yield-bearing USD stablecoin built on DeFi markets. Governance should prioritize safety and stability, seeking highly-rated stables and DeFi platforms. Earn the DeFi rate any time you're in stables.

Kui palju on Web 3 Dollar (USD3) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Web 3 Dollar (USD3) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Web 3 Dollar nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

USD3 kohalike valuutade suhtes

Web 3 Dollar (USD3) tokenoomika

Web 3 Dollar (USD3) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet USD3 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Web 3 Dollar (USD3) kohta Kui palju on Web 3 Dollar (USD3) tänapäeval väärt? Reaalajas USD3 hind USD on 1.058 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune USD3/USD hind? $ 1.058 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind USD3/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Web 3 Dollar turukapitalisatsioon? USD3 turukapitalisatsioon on $ 43.05M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on USD3 ringlev varu? USD3 ringlev varu on 40.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim USD3 (ATH) hind? USD3 saavutab ATH hinna summas 1.17 USD . Mis oli kõigi aegade USD3 madalaim (ATL) hind? USD3 nägi ATL hinda summas 0.939075 USD . Milline on USD3 kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine USD3 kauplemismaht on -- USD . Kas USD3 sel aastal kõrgemale ka suundub? USD3 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake USD3 hinna ennustust

