Mis on Web (WEB)

The new ERC meme token, Web $WEB, emerged from an accidental Twitter leak on Web.x.ai, coinciding with similar leaks at grok.x.ai and ide.x.ai. This occurred just before the public release of Grok and Promptide, two other tokens associated with Elon Musk's XAI initiative. While the $GROK and $PROMPTIDE tokens have seen significant growth, or "mooning," in the cryptocurrency market, $WEB is now being spotlighted as the next potential hidden gem. Notably, $WEB boasts features like zero tax on transactions, and its liquidity has been burned and renounced, indicating a more decentralized and user-driven approach. This new token is poised to attract attention in the crypto community, riding on the wave of its predecessors' success and the intrigue sparked by its unconventional introduction to the market.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Web (WEB) kohta Kui palju on Web (WEB) tänapäeval väärt? Reaalajas WEB hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune WEB/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind WEB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Web turukapitalisatsioon? WEB turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on WEB ringlev varu? WEB ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WEB (ATH) hind? WEB saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade WEB madalaim (ATL) hind? WEB nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on WEB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine WEB kauplemismaht on -- USD . Kas WEB sel aastal kõrgemale ka suundub? WEB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake WEB hinna ennustust

