Rohkem infot BOOBS

BOOBS Hinnainfo

BOOBS Ametlik veebisait

BOOBS Tokenoomika

BOOBS Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

We love Boobs logo

We love Boobs hind (BOOBS)

Loendis mitteolevad

1 BOOBS/USD reaalajas hind:

--
----
-4.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
We love Boobs (BOOBS) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:40:43 (UTC+8)

We love Boobs (BOOBS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.34%

-4.85%

+2.83%

+2.83%

We love Boobs (BOOBS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BOOBS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BOOBSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BOOBS muutunud +0.34% viimase tunni jooksul, -4.85% 24 tunni vältel +2.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

We love Boobs (BOOBS) – turuteave

$ 24.90K
$ 24.90K$ 24.90K

--
----

$ 24.90K
$ 24.90K$ 24.90K

999.59M
999.59M 999.59M

999,593,878.935306
999,593,878.935306 999,593,878.935306

We love Boobs praegune turukapitalisatsioon on $ 24.90K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BOOBS ringlev varu on 999.59M, mille koguvaru on 999593878.935306. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 24.90K.

We love Boobs (BOOBS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse We love Boobs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse We love Boobs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse We love Boobs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse We love Boobs ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.85%
30 päeva$ 0-13.77%
60 päeva$ 0-0.34%
90 päeva$ 0--

Mis on We love Boobs (BOOBS)

A community-driven memecoin dedicated to breast cancer awareness and support. In 2022, there were around 2.3 million women diagnosed with breast cancer and 666,000 deaths globally,We decided to spread awarness about Breast cancer using $BOOBS token in fun way, Today memecoin is used only for making high returns but we are using this to spread awarness about BREAST CANCER, More you buy this more people talk about $BOOBS and our motive behind launching this token

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse We love Boobs (BOOBS) allikas

Ametlik veebisait

We love Boobs hinna ennustus (USD)

Kui palju on We love Boobs (BOOBS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie We love Boobs (BOOBS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida We love Boobs nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake We love Boobs hinna ennustust kohe!

BOOBS kohalike valuutade suhtes

We love Boobs (BOOBS) tokenoomika

We love Boobs (BOOBS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BOOBS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse We love Boobs (BOOBS) kohta

Kui palju on We love Boobs (BOOBS) tänapäeval väärt?
Reaalajas BOOBS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BOOBS/USD hind?
Praegune hind BOOBS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on We love Boobs turukapitalisatsioon?
BOOBS turukapitalisatsioon on $ 24.90K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BOOBS ringlev varu?
BOOBS ringlev varu on 999.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BOOBS (ATH) hind?
BOOBS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade BOOBS madalaim (ATL) hind?
BOOBS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BOOBS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BOOBS kauplemismaht on -- USD.
Kas BOOBS sel aastal kõrgemale ka suundub?
BOOBS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BOOBS hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:40:43 (UTC+8)

We love Boobs (BOOBS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.