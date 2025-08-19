Rohkem infot YVWBTC

WBTC yVault logo

WBTC yVault hind (YVWBTC)

Loendis mitteolevad

1 YVWBTC/USD reaalajas hind:

$119,242
$119,242$119,242
-1.20%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
WBTC yVault (YVWBTC) reaalajas hinnagraafik
WBTC yVault (YVWBTC) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 117,568
24 h madal
$ 120,833
24 h kõrge

$ 117,568
$ 120,833
$ 126,716
$ 0
+0.28%

-1.22%

-3.04%

-3.04%

WBTC yVault (YVWBTC) reaalajas hind on $119,242. Viimase 24 tunni jooksul YVWBTC kaubeldud madalaim $ 117,568 ja kõrgeim $ 120,833 näitab aktiivset turu volatiivsust. YVWBTCkõigi aegade kõrgeim hind on $ 126,716 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on YVWBTC muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -1.22% 24 tunni vältel -3.04% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

WBTC yVault (YVWBTC) – turuteave

$ 0.00
--
$ 5.96M
0.00
49.94072935
WBTC yVault praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. YVWBTC ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 49.94072935. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.96M.

WBTC yVault (YVWBTC) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse WBTC yVault ja USD hinnamuutus $ -1,477.1663562453.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse WBTC yVault ja USD hinnamuutus $ -1,503.0692584000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse WBTC yVault ja USD hinnamuutus $ +14,258.4456194000.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse WBTC yVault ja USD hinnamuutus $ +10,701.38883007193.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -1,477.1663562453-1.22%
30 päeva$ -1,503.0692584000-1.26%
60 päeva$ +14,258.4456194000+11.96%
90 päeva$ +10,701.38883007193+9.86%

Mis on WBTC yVault (YVWBTC)

Üksuse WBTC yVault (YVWBTC) allikas

Ametlik veebisait

WBTC yVault hinna ennustus (USD)

Kui palju on WBTC yVault (YVWBTC) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WBTC yVault (YVWBTC) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida WBTC yVault nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake WBTC yVault hinna ennustust kohe!

YVWBTC kohalike valuutade suhtes

WBTC yVault (YVWBTC) tokenoomika

WBTC yVault (YVWBTC) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet YVWBTC tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse WBTC yVault (YVWBTC) kohta

Kui palju on WBTC yVault (YVWBTC) tänapäeval väärt?
Reaalajas YVWBTC hind USD on 119,242 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune YVWBTC/USD hind?
Praegune hind YVWBTC/USD on $ 119,242. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on WBTC yVault turukapitalisatsioon?
YVWBTC turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on YVWBTC ringlev varu?
YVWBTC ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim YVWBTC (ATH) hind?
YVWBTC saavutab ATH hinna summas 126,716 USD.
Mis oli kõigi aegade YVWBTC madalaim (ATL) hind?
YVWBTC nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on YVWBTC kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine YVWBTC kauplemismaht on -- USD.
Kas YVWBTC sel aastal kõrgemale ka suundub?
YVWBTC võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake YVWBTC hinna ennustust.
WBTC yVault (YVWBTC) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

