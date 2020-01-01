WAYGU CASH (WAYGU) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi WAYGU CASH (WAYGU) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

WAYGU CASH (WAYGU) teave Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time. Ametlik veebisait: https://www.waygu.cash/ Ostke WAYGU kohe!

WAYGU CASH (WAYGU) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage WAYGU CASH (WAYGU) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 21.80K $ 21.80K $ 21.80K Koguvaru: $ 989.59M $ 989.59M $ 989.59M Ringlev varu: $ 989.59M $ 989.59M $ 989.59M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 21.80K $ 21.80K $ 21.80K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02553709 $ 0.02553709 $ 0.02553709 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave WAYGU CASH (WAYGU) hinna kohta

WAYGU CASH (WAYGU) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud WAYGU CASH (WAYGU) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate WAYGU tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: WAYGU tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate WAYGU tokeni tokenoomikat, avastage WAYGU tokeni reaalajas hinda!

