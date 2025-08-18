Mis on WAYGU CASH (WAYGU)

Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.

Kui palju on WAYGU CASH (WAYGU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie WAYGU CASH (WAYGU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast?

WAYGU CASH (WAYGU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet WAYGU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Milline on praegune WAYGU/USD hind? $ 0 . Milline on WAYGU CASH turukapitalisatsioon? WAYGU turukapitalisatsioon on $ 22.59K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. Milline on WAYGU ringlev varu? WAYGU ringlev varu on 989.59M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim WAYGU (ATH) hind? WAYGU saavutab ATH hinna summas 0.02553709 USD . Mis oli kõigi aegade WAYGU madalaim (ATL) hind? WAYGU nägi ATL hinda summas 0 USD .

