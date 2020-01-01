Waves Ducks (EGG) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Waves Ducks (EGG) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Waves Ducks (EGG) teave Waves Ducks is a game focused on collectible digital duck images in the NFT format. You can collect ducks and share them with other players, as well as breed ducks to get a unique, highly valuable item. Ametlik veebisait: https://wavesducks.com/ Ostke EGG kohe!

Waves Ducks (EGG) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Waves Ducks (EGG) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 183.82K $ 183.82K $ 183.82K Koguvaru: $ 989.21K $ 989.21K $ 989.21K Ringlev varu: $ 104.08K $ 104.08K $ 104.08K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.75M $ 1.75M $ 1.75M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3,737.52 $ 3,737.52 $ 3,737.52 Kõigi aegade madalaim: $ 1.55 $ 1.55 $ 1.55 Praegune hind: $ 1.77 $ 1.77 $ 1.77 Lisateave Waves Ducks (EGG) hinna kohta

Waves Ducks (EGG) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Waves Ducks (EGG) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate EGG tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: EGG tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate EGG tokeni tokenoomikat, avastage EGG tokeni reaalajas hinda!

EGG – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu EGG võiks suunduda? Meie EGG hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake EGG tokeni hinna ennustust kohe!

